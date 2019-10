Si prospetta una settimana ricca di novità per gli appassionati di videogiochi. Dal 21 al 27 ottobre 2019, sono diversi i nuovi titoli in arrivo su Playstation 4.

Il titolo più atteso è sicuramente MediEvil, che debutterà sugli scaffali di elettronica venerdì 25 ottobre.

Lo stesso giorno verrano lanciate altre due importanti novità: Call of Duty: Modern Warfare e The Outer Worlds.

Martedì 22 ottobre sarà la volta di WWE 2K20 e The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III.

La lista dei nuovi giochi in arrivo

Nella giornata di oggi, 21 ottobre, debutta sul mercato videoludico Eastshade, disponibile anche su Xbox One. Il titolo già disponibile su Pc, è ambientato sull’isola omonima, dove gli utenti possono selezionare i soggetti e i paesaggi che andranno a dipingere nel corso dell’avventura.

Ecco l’elenco di tutti i nuovi titoli in arrivo questa settimana su PS4:

• Eastshade (21 ottobre 2019)

• WWE 2K20 (22 ottobre 2019)

• The Legend of Heroes: Trails of Cold (22 ottobre 2019)

• Steel III (22 ottobre 2019)

• MediEvil (25 ottobre 2019)

• The Outer Worlds (25 ottobre 2019)

• Call of Duty: Modern Warfare (25 ottobre 2019)

MediEvil e Call of Duty: Modern Warfare

MediEvil è il tanto atteso atteso remake del noto titolo sviluppato nel 1998 dalla SCE Cambridge Studio e distribuito dalla Sony Computer Entertainmente. Il titolo avrà un prezzo di listino di 29,99 euro e sarà abbinato a una versione Digital Deluxe disponibile al prezzo di 39,99 euro. "Rivivi l'avventura di Sir Daniel su PlayStation 4! Un classico senza tempo ricreato... dallo scheletro dell'originale, con le dinamiche di gioco del passato ma una nuova realizzazione grafica in 4K”, si legge nella descrizione del gioco. Call of Duty: Modern Warfare, invece, è il nuovo sparatutto di casa Activision, sviluppato da Infinity Ward, che sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One da venerdì. La versione per Playstation 4 costerà 69,99 euro.