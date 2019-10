Instagram ha lanciato Creators, un nuovo account ufficiale dedicato ai produttori di contenuti e agli aspiranti Influencer, pensato proprio per spronare loro nella pubblicazione dei post, fornendo dei pratici consigli offerti direttamente dai più noti creatori del social network.

L’account conta attualmente oltre 28mila follower e 9 post pubblicati.

“Scopri come migliorare come creatore di contenuti, non solo da noi di Instagram, ma dai creatori che ammiri di più. Condivideremo approfondimenti, suggerimenti e trucchi e sì, parleremo dell'algoritmo”, si legge nella descrizione dell’ultimo video postato dall'account.

Il nuovo account posta contenuti utili agli aspiranti Influencer

Creators si è per ora focalizzato sulla pubblicazione di post utili a ottimizzare i contenuti IGTV, la piattaforma video lanciata l’anno scorso che permette di caricare e visionare filmati che durano fino a un’ora. Il nuovo account pubblicherà periodicamente contenuti e testimonianze realizzati da alcuni dei creatori più famosi, selezionati personalmente dagli sviluppatori del social network. I consigli offerti da Creators saranno particolarmente utili a tutti i giovani che aspirano a fare carriera utilizzando le potenzialità offerte da Instagram.

Monetizzazione di Instagram legata alla collaborazione con le aziende

Ad ora Instagram non offre alcuna possibilità concreta di monetizzare: i creatori di contenuti devono continuare a rivolgersi a collaborazioni e sponsorizzazioni esterne per poter ricevere una ‘ricompensa in denaro’. Ciononostante, come rivelato in precedenza da Justin Antony, responsabile dei contenuti, gli sviluppatori del social network sarebbero al lavoro per offrire quest’opportunità ai propri utenti e starebbero valutando la monetizzazione di IGTV. Brooke Ozaydinli, responsabile marketing di prodotto Instagram, ha svelato a The Verge, che Creators, oltre a spiegare come ‘fare soldi’ sulla piattaforma, si occuperà in futuro di diverse tematiche, quali i fenomeni di bullismo, la salute mentale e il burn-out (esaurimento da troppo lavoro). "Abbiamo davvero cercato di concentrarci sulle migliori pratiche creative", spiega Ozaydinli. "Questo non vuol dire che vogliamo sottrarci completamente alle opportunità del marchio, ma il vero obiettivo è: come si sale di livello come creatore?”.