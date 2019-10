Apple continua ad aggiornare iOS: rilasciato l’update 13.1.2

Il 19 settembre iOS 13 è stato rilasciato ufficialmente per tutti gli iPhone dal modello 6s in poi, ma Apple non ha perso tempo e in meno di due settimane ha lanciato due nuove versioni del sistema operativo. Dopo iOS 13.1.1 Cupertino ha ora reso disponibile iOS 13.1.2 per correggere ulteriori bug relativi alla fotocamera, a iCloud e altri aspetti che avevano creato problemi tra gli utenti. La scelta di Apple di rilasciare nuovi update in un breve periodo, addirittura prima di quanto previsto, evidenzia poca stabilità nelle prime versioni distribuite.

Le novità di iOS 13.1.2

Apple ha rilasciato iOS 13.1.2 a una manciata di giorni di distanza dal precedente update, che evidentemente non aveva risolto tutti i bug presenti nel sistema operativo. Come spiegato nella schermata che descrive l’aggiornamento, le ultime correzioni si riferiscono a diversi aspetti o applicazioni: iOS 13.1.2 risolve un problema relativo al backup di iCloud, che continuava a mostrare la barra di progresso anche una volta completato. Inoltre dovrebbero essere ora risolti i bug che impedivano alla fotocamera di funzionare o al flash di attivarsi. Il nuovo update corregge il problema che “poteva provocare la perdita dei dati di calibrazione del display", un malfunzionamento “che impediva di utilizzare i Comandi su HomePod” e il bug che portava il Bluetooth a disconnettersi improvvisamente in alcune automobili.

Corretti bug di iOS 13

Secondo Apple iOS 13.1.2 dovrebbe portare anche a un miglioramento delle prestazioni generali di iPhone. Oltre a introdurre alcune novità relative ai Comandi, l’aggiornamento precedente ottimizzava la ricarica della batteria rispetto alla prima versione di iOS 13. Il nuovo sistema operativo presentato insieme a iPhone 11 aveva inoltre creato alcuni problemi per i videogiocatori di Fortnite e altri titoli a causa di un bug che richiamava una barra di modifica del testo, novità di iOS 13, durante una sessione di gioco effettuando un tap prolungato con tre dita sul display. Il problema dovrebbe però essere stato corretto con gli aggiornamenti successivi.