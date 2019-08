Fortnite 10.20: tutte le novità del nuovo update

L’aggiornamento 10.20 ha introdotto varie novità all’interno di Fortnite, il famosissimo Battle Royale creato da Epic Games. Le aggiunte non riguardano solo Battaglia Reale, ma anche Salva il Mondo e Modalità Creativa. Inoltre, l’update ha apportato una serie di correzioni a piccoli bug e alcune migliorie alle prestazioni. La prima novità dell’update è presente in Battaglia Reale: si tratta di Bolla Scudo, un oggetto raro che crea una grande cupola protettiva attorno al giocatore, in grado di difenderlo per trenta secondi dai proiettili e degli esplosivi. L’unico lato negativo è che i giocatori non possono sparare da dentro la bolla verso l’esterno.

L’evento dedicato a Borderlands

Un’altra novità importante riguarda l’introduzione di un nuovo evento dedicato a Borderlands, la nota serie di Gearbox Software che unisce le caratteristiche degli sparatutto a quelle dei giochi di ruolo. Fino al 10 settembre, gli utenti potranno giocare nella Zona Fenditura di Pandora creata vicino a Palmeto Paradisiaco, affrontando delle sfide a tema per ottenere delle ricompense. Inoltre, nel negozio virtuale di Fortnite è disponibile il “Pacchetto Psycho”, contenente una skin Psycho, uno zaino a forma di Claptrap e un piccone a tema. L’evento celebra l’imminente uscita di Borderlands 3: il gioco, particolarmente atteso dai fan della serie, farà il suo debutto sugli scaffali dei negozi specializzati il 13 settembre.

Le altre novità introdotte con l’aggiornamento

Il tributo a Borderlands prosegue anche nella Modalità Creativa: l’update 10.20, infatti, ha introdotto dei nuovi prefabbricati ispirati a Pandora, il pianeta in cui è ambientata la serie di Gearbox Software. Inoltre, con l’aggiornamento sono stati inseriti il Dispositivo Altoparlanti, il Dispositivo Messaggio interfaccia, la Torcia, la Pistola Torcia e l’Isola Arida. Nella modalità Salva il Mondo è stata aggiunta una nuova serie di incarichi nota come “La lunga strada verso casa”: nel corso di queste missioni i giocatori dovranno aiutare Ray, Lars, Dennis e Ned in una serie di quindici incarichi per ottenere varie ricompense, tra cui oro, armi, biglietti evento e un nuovo eroe costruttore. Infine, è stata aggiunta una nuova quest per Canzone dell’estate.