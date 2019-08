Twitter testa la possibilità di seguire gli argomenti di interesse

Twitter ha annunciato di essere al lavoro su una nuova funzione che permetterà agli utenti di restare aggiornati in tempo reale sugli argomenti di proprio interesse. Sul social network sarà possibile seguire, oltre alle persone, anche vere e proprie categorie di interesse, come le squadre sportive, le celebrità o i programmi TV.

La funzione è attualmente in fase di test sui dispositivi con sistema operativo Android e consentirà di selezionare le proprie preferenze su una lunga serie di argomenti, i cui Tweet correlati verranno accuratamente selezionati dalla stessa azienda anche tramite l’apprendimento automatico. Per ora, gli utenti possono decidere di seguire solo gli argomenti legati allo sport.

La nuova funzione aiuta gli utenti a trovare i Tweet di interesse

Si tratta di una funzione pensata per ottimizzare l’esperienza offerta agli utenti, aiutandoli a trovare i contenuti che più li interessano, senza dover ricercare personalmente quali account seguire. L’integrazione sarà particolarmente utile per i nuovi iscritti.

"Pensiamo che questo renderà Twitter una piattaforma di interesse più potente", ha dichiarato Wally Gurzynski, product manager dell'azienda.

Inoltre, sarà possibile decidere in autonomia di nascondere temporaneamente i Tweet di un argomento di interesse, per evitare, per esempio, se si segue l’argomento programmi Tv, di poter leggere informazioni riguardo gli episodi non ancora visti.

Twitter testa notifiche per non perdersi nessuna risposta a un tweet

Il social sta testando anche una nuova funzione che offre agli utenti la possibilità di ricevere notifiche per ogni risposta pubblicata sotto un Tweet di interesse. Per ricevere gli aggiornamenti è necessario, una volta aperto il post da seguire, selezionare l’icona dedicata a forma di campanello in alto a destra. È possibile scegliere se ricevere notifiche per le risposte principali, dei profili menzionati e di quelli seguiti, o per ogni singola risposta. La nuova funzione è in fase di test sia sui dispositivi con sistema operativo Android, che iOS.