Apple, iMovie per iOS si aggiorna: ecco le novità

iMovie, l’applicazione editing di Apple, si aggiorna. Sono tante le novità introdotte nella versione per iOS, disponibile sia per iPhone che per iPad: prima tra tutte il nuovo effetto schermo verde, che cancella autonomamente il background dei video quando realizzati su uno sfondo verde o blu.

Una funzione già presente su altre piattaforme di editing che facilita sensibilmente il montaggio dei video.

Tra le altre nuove funzioni introdotte dall’aggiornamento, Apple ha aggiunto la possibilità di utilizzare diversi nuovi effetti e colonne sonore. Ecco tutte le novità di iMovie.

Tutte le novità introdotte con l’aggiornamento

Su iMovie per dispositivi con sistema operativo iOS sono ora disponibili 80 nuove colonne sonore, che variano tra i generi Pop, Chill e Sentimentale. L’aggiornamento aggiunge anche una funzione comoda per gli utenti che sono soliti inserire delle canzoni come sottofondo ai propri filmati: ora i brani si adattano alla lunghezza del video, senza dover intervenire per variarla.

Per quanto riguarda le immagini, iMovie consente di utilizzare foto statiche con sfondo trasparente e di sovrapporre più scatti, scegliendo quali parti nascondere: funzione utile per realizzare effetti PIP (picture-in-picture).

Inoltre, quando si scorre da un’applicazione all’altra è ora possibile essere indirizzati direttamente alla schermata di modifica della piattaforma di editing di Apple, alla quale si stava lavorando, senza dover ripeter la procedura.

Supporto a ClassKit: integrazione pensata per gli studenti

Tra le novità introdotte dall’aggiornamento c’è anche una funzione pensata per gli studenti: Apple ha aggiunto il supporto a ClassKit. Da ora gli alunni, tramite l’applicazione Schoolwork, possono passare i propri lavori in formato video. Inoltre, per chi utilizza iMovie Theater, la finestra Teatro è ora consultabile dal menu nella parte inferiore della schermata Progetti.

Apple con l’aggiornamento ha rimosso la possibilità di condividere su iMovie Theater e ha risolto dei bug che compromettevano la visualizzazione dell’anteprima a schermo intero sui monitor esterni.