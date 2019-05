Minecraft incontra la realtà aumentata in un’app per iOS e Android

Microsoft ha ufficialmente annunciato Minecraft Earth per i dispositivi mobile dotati dei sistemi operativi iOS e Android. Si tratta di una nuova esperienza in realtà aumentata che permetterà ai fan del sandbox ideato da Markus Persson di raccogliere blocchi e costruire strutture di ogni forma e dimensione mentre cammineranno nel mondo reale. Un po’ come avviene in Pokémon Go, i giocatori potranno anche imbattersi in varie creature e affrontarle per guadagnare punti esperienza. Proprio come nel gioco originale, una delle attività principali offerte da Minecraft Earth sarà la creazione degli edifici: con la giusta dose di fantasia sarà possibile realizzare infinite strutture diverse e osservarle ‘prendere vita’ nel mondo reale grazie alla realtà aumentata, talvolta sovrapponendosi a costruzioni realmente esistenti. Tutte le creazioni potranno essere condivise con gli altri giocatori, i quali saranno così liberi di ammirarle ed esplorarle. Nel corso dell’estate una beta di Minecraft Earth verrà resa disponibile per iOS e Android.

Una nuova esperienza

La versione classica di Minecraft è caratterizzata da due modalità principali: ‘creativa’, in cui i giocatori hanno a disposizione blocchi e oggetti illimitati, e ‘sopravvivenza’, che pone l’accento su una gestione oculata delle risorse. In Minecraft Earth, le caratteristiche di entrambe le esperienze saranno mescolate, rendendo l’avventura imprevedibile anche per chi ha dedicato centinaia di ore al sandbox di Mojang. Tutte le mappe del gioco saranno basate su OpenStreetMap.

Le attività presenti in Minecraft Earth

Per ora, Microsoft ha reso note cinque diverse tipologie di attività a cui i giocatori di Minecraft Earth potranno dedicarsi:

• Tappables: raggiungendo dei punti di interesse, segnalati sulla mappa con icone chiamate ‘Tappable’, sarà possibile ottenere dei materiali da costruzione con cui realizzare i vari edifici.

• Adventures: si tratta di missioni a cui sarà possibile prendere parte da soli o assieme a un gruppo di amici. Portandole a termine si verrà ricompensati con dei materiali.

• Build Plates: in questi luoghi i giocatori potranno costruire delle strutture utilizzando i materiali raccolti in precedenza. Gli utenti potranno collaborare tra loro alla realizzazione dello stesso edificio.

• Exploration: questa attività consentirà di posizionare nel mondo reale gli edifici creati nell'applicazione e di esplorarli.

• Sharing: una volta posizionata la propria creazione in un luogo, i giocatori potranno condividerla con gli altri utenti, dando loro la possibilità di esplorarla e di affrontare gli eventuali nemici presenti.