Facebook sarebbe al lavoro per lo sviluppo di un nuovo assistente vocale.

A rivelarlo è un portavoce dell’azienda, che ha svelato l’esistenza di un team di esperti impegnato nella realizzazione di nuove tecnologie con Intelligenza artificiale pensate per i dispositivi per la realtà virtuale e aumentata.

La società fondata da Mark Zuckerberg avrebbe intenzione di sfidare Apple, Amazon e Google, ideando un assistente vocale in grado di competere con Siri, Alexa e Google Assistant.

Al lavoro gli esperti in realtà aumentata e virtuale

“Stiamo lavorando per sviluppare tecnologie d'assistenza vocale ed intelligenze artificiali che possano funzionare con tutta la nostra famiglia di prodotti AR e VR, inclusi Portal, Oculus e prodotti futuri”, ha rivelato a Reuters un portavoce di Facebook, in un’email.

Secondo la Cnbc, è la divisione dell’azienda specializzata in realtà aumentata e virtuale e nello sviluppo di alcuni device (quali i visori Oculus), che si occupa dal 2018 della creazione del nuovo assistente vocale di Facebook.

Per ora non si hanno informazioni certe riguardo i possibili futuri utilizzi della nuova tecnologia: molto probabilmente verrà integrata su Facebook Portal, i dispositivi per le videochiamate tramite Messenger, su Oculus e su altri device.

Codemotion, accordo con Facebook e Google: corsi per sviluppatori

Grazie a un nuovo accordo tra Google Cloud, Facebook Developer Circles,Nexi e Codemotion saranno presto disponibili online dei nuovi corsi gratuiti per sviluppatori, Chief Innovation Officer (Cio) e Chief Technical Officer (Cto).

Sul sito di Codemotion, saranno consultabili tre differenti training di formazione.

Il corso di Google comprende tre diversi moduli incentrati sui servizi offerti da Google Cloud Platform: Core, Big Data, Kubernetes.

Il training di Facebook, invece, della durata di 10 settimane, è pensato per i professionisti che vogliono diventare Chief Technical Officer (Cto) specializzandosi in AI/Machine Learning, Software Architecture/DevOps e sul ruoto del CTO.

Nexi, infine, propone un corso di formazione con 4 macro-capitoli: Simple payment + invisible payment, Smart POS, XPay Build, UX personalizzata e backoffice, gli SDK per mobile.

Alle fine dei tre percorsi, previo superamento di un test, gli utenti riceveranno un attestato.