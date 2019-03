Microsoft avrebbe intenzione di raddoppiare il numero di partecipanti che possono prendere parte a una videochiamata su Skype.

Il limite massimo di utenti, attualmente fermo a 25, potrebbe salire a 50.

Un’integrazione pensata per tutte le aziende che si tengono in contatto utilizzando il software di messaggistica istantanea e VoIP di Microsoft, che potranno beneficiare di un servizio più in linea con le proprie esigenze.

Sfida contro FaceTime?

Secondo quanto riporta The Verge, l’innalzamento del limite di partecipanti alle videochiamate potrebbe essere una mossa strategica per guadagnare terreno su FaceTime, il più temuto avversario di Skype, che attualmente mette in contatto video massimo 30 utenti contemporaneamente.

Molto probabilmente, gli utenti invitati a partecipare a videochiamate con un’ampia platea saranno avvisati da una notifica di chiamata, e non dai soliti squilli.

Bisognerà attendere la conferma ufficiale della stessa Microsoft per avere informazioni riguardo il futuro rilascio della funzione, attualmente ancora in fase di sperimentazione.

Nuova versione di Skype Web

Microsoft ha recentemente aggiornato Skype Web. La nuova versione è disponibile su computer con Windows 10 o MacOS 10.12 Sierra e versioni successive. Tante le novità finalizzate a migliorare l’esperienze degli utenti, semplificando sensibilmente anche la ricerca di contenuti nelle conversazioni.

La nuova versione Web di Skype consente di registrare le chiamate e di mettersi in contatto con i propri amici effettuando videochiamate in alta definizione, entrambe funzioni già disponibili sulle applicazioni del servizio.

L’update ha migliorato notevolmente anche il pannello delle notifiche che ora consente di visionare in modo chiaro e lineare i messaggi di testo in cui si è stati menzionati.

Ottimizzata anche la ricerca di immagini e video inviati e ricevuti, ora visibili in una nuova galleria multimediale che raccoglie i media e i link in modo ordinato.

Gli utenti, inoltre, possono recuperare facilmente dei messaggi di testo inviati precedentemente, scrivendo nell’apposita stringa di ricerca alcune della parole che compongono il discorso ricercato.