Castlevania: Harmony of Despair è ora compatibile con Xbox One

Su Twitter, Larry Hryb (noto anche come Major Nelson) ha svelato una nuova aggiunta alla lista dei giochi retrocompatibili su Xbox One: si tratta di ‘Castlevania: Harmony of Despair’. Il videogioco, uscito originariamente per Xbox Live Arcade il 4 agosto 2010 e per PlayStation Network il 12 ottobre 2011, è ora disponibile per tutti i possessori dell’ultima console Microsoft al prezzo di 15 euro. A differenza dei classici capitoli della saga di Konami, ‘Harmony of Despair’ offre al giocatore un’inusuale esperienza multiplayer: giocando online, è possibile collaborare con altri cinque utenti per affrontare i nemici (anche eseguendo degli attacchi combinati), lottare contro i temibili boss di fine capitolo (da sconfiggere entro un tempo limite di 30 minuti) e risolvere i numerosi enigmi presenti nei vari scenari. Questi ultimi sono del tutto simili a quelli presenti in alcuni degli episodi più amati della serie, come ‘Dawn of Sorrow’, ‘Portait of Ruin’ e ‘Order of Ecclesia’. Anche le armi e i personaggi inclusi nel gioco sono già apparsi in passato e i fan di vecchia data li riconosceranno all’istante.

Le caratteristiche del gioco

Pur non essendo il miglior gioco della serie, ‘Harmony of Despair’ rappresenta un esperimento interessante e potrebbe attirare l’attenzione dei fan meno esigenti, magari incuriositi dalla possibilità di giocare a Castlevania in multiplayer. Anche la libertà di poter scegliere quale protagonista della saga interpretare può rappresentare un valore aggiunto: sono presenti Alucard, Soma Cruz, Jonathan Morris, Charlotte Aulin e Shanoa. Inoltre, acquistando i DLC è possibile espandere il roster con Julius Belmont, Yoko Belnades, Richter Belmont, Maria Renard, Simon Belmont e Getsu Fūma. Inoltre, i contenuti scaricabili aggiungono dei livelli extra.

Gli altri Castlevania disponibili per Xbox One

Oltre a ‘Harmony of Despair’, la libreria dei giochi retrocompatibili su Xbox One include anche ‘Castlevania: Lords of Shadows’. Inoltre, per la console Microsoft sono disponibili anche ‘Castlevania: Lords of Shadows 2’ e ‘Castlevania: Lords of Shadow – Mirror of Fate’.