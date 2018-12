Google Maps è sempre più social: hashtag nelle recensioni

Google Maps ha aggiunto una nuova funzione utile per condividere con gli utenti le caratteristiche dei luoghi di interesse. È infatti possibile integrare le proprie recensioni con degli hashtag, una delle funzionalità più amate tra quelle presenti in alcuni social network, quali Instagram e Twitter. Maps, uno degli strumenti più popolari realizzato dal colosso di Mountain View, è dunque ancora più social e mira a soddisfare le esigenze e gli interessi degli utenti.

Fino a cinque hashtag per recensione

Come riporta TechCrunch, grazie a questa nuova integrazione è possibile aggiungere fino a cinque hashtag, che vanno posizionati in coda alla recensione.

Premendo il ‘cancelletto’, Google suggerisce delle informazioni utili da integrare alla propria valutazione dei ristoranti, locali o altri luoghi visitati. Gli hashtag hanno quindi la funzione di aiutare gli utenti fornendo loro un breve riassunto riguardo le caratteristiche principali dei posti preferiti, quali #vegano o #familiare.

Cercando l’informazione di interesse è inoltre possibile localizzare sulla mappa solo i luoghi che rispecchiano quella caratteristica. Se, per esempio, siamo in compagnia di una persona con problemi di deambulazione, digitando l’hashtag #accessibilesediarotelle, Google Maps filtrerà solo i locali con l’apposito servizio.

Al momento la funzione è disponibile solamente sui dispositivi con sistema operativo Android. I primi a usufruirne sono stati i membri del programma Local Guides di Google Maps, il servizio che premia gli utenti per le loro recensioni, le foto e i luoghi visitati.

Per ora non vi sono informazioni riguardo la data del futuro rilascio per i dispositivi con iOS di Apple e per la versione web.

Google Maps permette di seguire i posti preferiti

Google Maps ha recentemente aggiunto la possibilità di seguire i propri locali e luoghi preferiti.

Nella sezione ‘For You’, integrata negli scorsi mesi nell’applicazione, è infatti possibile visionare le novità e le informazioni riguardanti gli eventi e le offerte dei posti seguiti.

Un altro punto a favore per il popolare servizio del colosso di Mountain View che mira a soddisfare le esigenze dei suoi utenti, aiutandoli a “tenersi aggiornati sui posti preferiti e anche su quelli che apriranno presto”.