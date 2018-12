Google Pixel 3, in arrivo la modalità notturna per le foto

La modalità foto notturna approderà nei prossimi giorni sugli smartphone Pixel 3 e Pixel 3 XL. Grazie all’ultimo aggiornamento, infatti, il dispositivo prodotto da Google sarà in grado di realizzare istantanee di alta qualità anche di notte, sia dalla fotocamera posteriore che da quella anteriore. Una buona notizia anche per gli amanti del selfie.

Immagini di alta qualità anche con il buio

Con la nuova funzione, anticipata durante l’evento dello scorso 9 ottobre a New York, Google va ad aggiungersi all’elenco dei produttori di dispositivi che permettono di fotografare anche col buio, ma la tecnologia di Mountain View si distingue per diversi aspetti rispetto a quella utilizzata da grossi competitor come Huawei, Apple e Samsung. Una volta impostata la modalità notturna, Pixel 3 scatta dalle 6 alle 15 fotografie di fila, a seconda dei livelli di illuminazione nell’ambiente. Per ognuno degli scatti sarà il software a decidere la durata dell’esposizione. Il sistema, inoltre, tiene conto delle vibrazioni prodotte dall’utente, che dovrà tenere in mano lo smartphone più a lungo rispetto a una foto classica, e l’immagine risulterà comunque a fuoco. Come già accennato, la modalità è disponibile anche per la fotocamera anteriore e si potranno realizzare selfie di alta qualità senza il flash. Sul lato frontale, Pixel 3 è dotato di un obiettivo quadrangolare, col quale si potranno realizzare autoscatti panoramici anche di notte e con un’ottima definizione.

Google Pixel Slate, il tablet che sfida Apple

In occasione dell’evento ‘Made by Google’, il motore leader della ricerca sul web ha rilasciato anche Pixel Slate, un tablet che si pone in diretta competizione con iPad. Realizzato in alluminio, il dispositivo ha uno schermo da 12,3 pollici con una definizione da 6 megapixel e due potenti altoparlanti. È dotato di due fotocamere, una frontale e una posteriore, entrambe da 8 megapixel con le quali è possibile realizzare foto in modalità ritratto. Infine, il tablet sfrutta il sistema operativo Chrome OS al posto di Android.