Google maps, una nuova funzione per chattare con i negozi

In un post sul suo blog, Google ha annunciato una nuova funzione per Maps: presto gli utenti in possesso dei device dotati dei sistemi operativi Android e iOS potranno entrare in contatto con i proprietari degli esercizi commerciali. Un apposito pulsante consentirà di iniziare a chattare con chi gestisce una pasticceria, un negozio di abbigliamento o una qualsiasi altra attività.

Le nuove funzioni di Google My Business

Chi gestisce un esercizio commerciale e desidera che dei potenziali clienti possano contattarlo dovrà utilizzare l’applicazione My Business per inviare e ricevere dei messaggi testuali. Il servizio di Google pensato per le aziende è stato recentemente aggiornato e presenta ore molte funzioni nuove. All’interno della scheda clienti è ora possibile rispondere alle recensioni dei clienti, chattare con loro e vedere quali seguono l’attività. Dalla home dell’applicazione è possibile scoprire quali utenti interagiscono con il profilo dell’esercizio commerciale. L’update, oltre ad aver corretto vari bug presenti nella versione precedente, ha anche introdotto il nuovo tasto ‘Pubblica’. Premendolo è possibile caricare foto, creare delle offerte e condividere informazioni utili sull’esercizio commerciale. Infine, l’app visualizza ora delle notifiche ogni volta che un cliente interagisce con la scheda dell’attività su Google.

Le nuove forme di customer service

La possibilità di entrare in contatto con le attività tramite chat consente di evitare lunghe attese al telefono o la compilazione di un form su Internet e ricevere rapidamente delle risposte a domande comuni sui prodotti in vendita o su qualsiasi altra informazione non presente nella scheda dell’esercizio commerciale. Questa tipologia di interazione tra i clienti e i business sta diventando sempre più diffusa e importante. Su Facebook Messenger, per esempio, è disponibile il servizio Customer Chat, uno strumento che consente di gestire in modo più immediato le relazioni con la clientela.

Anche WhatsApp ha previsto dei servizi di customer service a pagamento per le aziende.