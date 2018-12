Pokémon Go, il nuovo update anticipa l’arrivo della quarta generazione

In attesa dell’uscita di ‘Pokémon Let’s Go, Eevee!’ e ‘Pokémon Let’s Go Pikachu’ su Nintendo Switch (prevista per il 16 novembre), i fan dei mostriciattoli tascabili nati dalla mente di Satoshi Tajiri potranno divertirsi a catturare i Pokémon di quarta generazione nell’applicazione Pokémon Go, disponibile per tutti i dispositivi mobili dotati dei sistemi operativi Android e iOS. Niantic non distribuirà le nuove creature tutte in una volta sola, ma le rilascerà a ‘ondate’. I Pokémon di quarta generazione debuttarono nel 2006 nelle versioni Diamante e Perla disponibili per Nintendo DS. I giochi erano ambientati nell’immaginaria regione di Sinnoh, la quale era ispirata all’Hokkaido, la più settentrionale delle isole che compongono il Giappone.

Altre novità in arrivo

Oltre ai nuovi Pokémon, Niantic ha svelato che presto i giocatori potranno portare con sé un maggior numero di mostriciattoli tascabili. La compagnia ha dichiarato, inoltre, che a breve verranno annunciate delle nuove funzionalità. L’arrivo della quarta generazione, per quanto apprezzabile, ha lasciato perplessi alcuni fan della serie, che non hanno mancato di notare l’assenza nel Pokédex di alcuni Pokémon di seconda e terza generazione. Niantic è consapevole del problema e sta lavorando per capire come integrare le creature mancanti nel gioco.

Il nuovo aggiornamento

Per preparare l’applicazione all’arrivo dei Pokémon di quarta generazione, Niantic ha da poco rilasciato un aggiornamento. L’update ha introdotto, inoltre, alcuni piccoli cambiamenti. Le notifiche legate alle richieste di amicizia e ai pacchi che possono essere inviati e ricevuti dagli amici sono state raggruppate per facilitarne la visualizzazione. Prima di una lotta in palestra o di un raid è ora possibile selezionare più Pokémon contemporaneamente. Inoltre, sono stati risolti alcuni bug e altri problemi minori.

Non è ancora chiaro quando arriveranno i nuovi mostriciattoli tascabili, tuttavia alcuni rumors suggeriscono che potrebbero fare il loro debutto nei prossimi giorni o forse giovedì 23 ottobre, la data in cui inizierà l’evento di Pokémon Go dedicato alla festa di Halloween.