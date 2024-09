Poco F6 Pro, il medio gamma che punta in alto

5/6

Per quanto riguarda la batteria da 5000 mAh, in una giornata di utilizzo moderato la durata è più che sufficiente, ma cala sensibilmente se si utilizza il telefono al massimo delle sue potenzialità. In ogni caso, il caricatore da 120 w permette una ricarica completa in meno di mezzora, anche se il cavo presenta un’uscita Usb-A che risulta un po’ datata e non ottimale per la compatibilità con alcune stazioni di ricarica (ad esempio in aeroporto o in automobili nuove).