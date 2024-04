La prova della tv Sharp 4K serie FQ: alto livello a poco prezzo

Sharp 4K ULTRA HD 144Hz QUANTUM DOT è un prodotto il cui prezzo oscilla tra i 600 e 1.200 euro in base alla grandezza dello schermo. Quindi un prodotto entry level ma che soddisfa appieno le nostre aspettative. Il design è essenziale ma nello stesso tempo molto moderno, non ha cornice, è tutto in alluminio e quindi molto leggero.

Il pannello

Il pannello è un Quantum Dot con frequenza di aggiornamento di 144Hz e impiego delle tecnologie di intelligenza artificiale per l'elaborazione dell'immagine, che rende i colori abbastanza ricchi e vividi. La nuova serie Sharp FQ utilizza il modernissimo pannello VA LCD con retroilluminazione LED diretta e uno strato Quantum Dot (QLED). Una combinazione che crea una riproduzione del colore molto realistica.

L'audio

L'audio è moto buono merito del sistema Hybrid Harman/Kardon. Questa soundbar permette di avere suono limpido. Supporta le tecnologie DTSX e Dolby Atmos. In più il sistema è compatibile con AQUOS Wireless Surround di Sharp, per avere un audio come quello di un cinema.

Le porte e i due telecomandi

Non mancano le porte per collegare i vari dispositivi. Da segnalare che tutte e quattro le porte HDMI presenti nella TV Sharp della serie FQ sono dotate dell'ultimo e più veloce standard HDMI. Abbiamo collegato una PS5 per testare la modalità e gioco e abbiamo trovato le immagini fluide, senza effetto ghost. Se si colega poi un pc da gaming, Sharp ha predisposto un motore da gioco a 144 hertz. Il controllo vocale è affidato all'Assistente Google integrato, che permette poi di usufruire di tutti i contenuti e le opzioni. Particolarità: in dotazione 2 telecomandi, uno più moderno e snello con microfono per il controllo vocale, l'altro più tradizionale ma senza microfono. A ciascuno il proprio scettro.