Seremy, un bracciale smart diverso dagli altri

Un dispositivo wereable immaginato per le fasce più anziane: non ha bisogno di installazione e la batteria può essere ricaricata solo una volta al mese

L'Italia è il Paese con la popolazione più vecchia d'Europa con quasi 14 milioni di over 65. Una popolazione a cui la tecnologia e l'innovazione stanno guardando. Seremy è stato ideato come bracciale smart ma non solo: un dispositivo salvavita che è connesso allo smartphone del caregiver che cerca di anticipare i rischi e far stare più tranquillo chi lo porta e chi vi è connesso.