Medion E15443, il laptop con l'intelligenza artificiale integrata

Medion ha lanciato sul mercato un nuovo laptop. Si chiama E15443 e particolarità è che nel suo cuore ha integrata l'intelligenza artificiale. Dotato di un processore Intel Core Ultra 5 125H con funzioni IA integrate, questo pc compatto è tra i primi a utilizzare la nuovissima CPU Intel, garantendo un'enorme potenza di calcolo e consentendo di gestire carichi di lavoro complessi in modo ottimale e rapido. Lo abbiamo provato in anteprima, ecco le nostre impressioni

Si può avere un pc portatile da grandi prestazioni ma a poco prezzo? La risposta la dà Medion. La casa tedesca ha infatti lanciato sul mercato un nuovo laptop. Si chiama E15443 e la sua particolarità è che nel suo cuore ha integrata l'intelligenza artificiale.

Le caratteristiche

La colonna portante di questo pc è il nuovissimo processore Intel Core Ultra 5 con funzioni di intelligenza artificiale integrate, che permette una velocità importante di calcolo e un risparmio energetico del 25% rispetto alla stessa tipologia di processori senza unità di elaborazioni neurali. La scheda video Intel Arc Graphics è integrata. Lo schermo è da 15,6 pollici Full-HD ma non è touch screen, memoria da 512 GB e RAM da 16 GB. Il design è essenziale, la struttura solida, forse pesa un po'. Non mancano le porte di connessione principali.

Perché comprare un computer con I.A.

Con questo pacchetto di impostazioni Medion ha creato un pc in grado di destreggiarsi bene in tutti i campi, dal lavoro al gaming. E dal prezzo accessibile: 799 euro. La novità del nuovo processore Intel è che l'intelligenza artificiale riesce ad elaborare i dati in locale, quindi offline. In questo modo il processore ha meno compiti da svolgere e quindi il pc diventa più performante con consumi energetici ridotti.

Ad esempio si può effettuare contemporaneamente un rendering di un montaggio e scrivere su Word senza che il pc abbia dei rallentamenti. Oppure si possono modificare audio in pochi secondi. Sono cose che molti programmi hanno già ma con il pc Medion si accede in maniera diretta e immediata.