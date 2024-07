Ecovacs Goat G1-800, prato perfetto senza fatica

Questa volta non lava e non spazza i pavimenti ma taglia l'erba. Stiamo parlando del robot Goat G1-800 di Ecovacs. Lo abbiamo provato nel giardino di NOW. Ecco le nostre impressioni

Grazie alle due grandi ruote dentate si muove bene sul terrenno anche in presenza di qualche piccola buca. Gli ostacoli come una bici, un albero o un vaso non sono un problema. Così come la sicurezza di animali.

Per prima cosa occorre avere una presa di corrente vicino al giardino e una connessione wi-fi che arrivi all'esterno così da poter gestire il tosaerba anche con l'app dedicata. Con Goat G1-800 si possono tagliare fino a 800 metri quadrati di prato. Quando si apre la scatola troviamo dentro il robot, la stazione di ricarica, cavi e due beacon per gestire il perimetro del giardino più lame di ricambio.

Goat G1-800, super tecnologico

Il tagliaerba è dotato di numerosi sensori per evitare ostacoli, ritornare alla stazione di ricarica e gestire lo spazio. Nella parte superiore è presente una fotocamera a 360 gradi che serve per mappare il terreno e che all'occorrenza, tramite lo smartphone, si può utilizzare come sentinella per controllare lo spazio esterno. L'antenna serve invece per comunicare con i beacon.

Aprendo lo sportellino troviamo i comandi che sostituiscono quelli da app. E poi la manopola per impostare la lunghezza del taglio dell'erba tra 3 e 6 cm. Una volta collegato alla corrente e al wi-fi di casa il robot è pronto per la prima mappatura dei confini. Fase importante perchè è il momento in cui conoscerà l'ambiente di lavoro.

Rifiniture anche in manuale

Si fa tutto con l'app, utilizzando lo smartphone come un joystick. Si possono anche impostare delle zone vietate in cui il robot non deve andare. Il tagliaerba di Ecovacs durante il taglio seguirà una sua logica e lascerà nella parte finale la pulizia dei bordi che non taglierà in maniera perfetta. Per sistemare i 10 cm lasciati per motivi di sicurezza si può effettuare un taglio in manuale guidando il robot con l'app in modalità bluethooh. Si riesce ad essere molto precisi ma la connessione non ci ha soddisfatto perchè spesso il collegamento è saltato. Ma in generale il risultato è stato soddisfacente.