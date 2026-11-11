Samsung Galaxy Tab S12+ 5G, il tablet vestito da PC

Sempre più potente, più sottile e soprattutto più intelligente. Il nuovo Samsung Galaxy Tab S12+ 5G prova ad accorciare ancora una volta le distanze tra tablet e computer portatile. Il primo elemento che colpisce è il display Dynamic AMOLED 2X da 12,6 pollici: grande, molto luminoso e pensato non soltanto per film e serie TV, ma anche per lavorare con più applicazioni contemporaneamente. E nonostante le dimensioni, il tablet rimane estremamente sottile: appena 5,3 millimetri. La certificazione IP68 aggiunge inoltre la protezione contro acqua e polvere. Sotto la scocca c'è il processore MediaTek Dimensity 9500 a 3 nanometri, affiancato da 12 GB di RAM. Una configurazione che permette di gestire senza particolari difficoltà multitasking, editing, applicazioni creative e videogiochi. Lo spazio di archiviazione arriva a 512 GB ed è espandibile tramite microSD fino a 2 TB. Qui il nostro articolo sugli altri tablet della famiglia Galaxy Tab S12.

Samsung Galaxy Tab S12+