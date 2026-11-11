Samsung Galaxy Tab S12+ 5G, il tablet vestito da PC

Introduzione
Potente, sottile e sempre connesso, il Samsung Galaxy Tab S12+ 5G punta a ridurre le distanze tra tablet e PC. Con un grande display, S Pen, connettività 5G e modalità DeX, è pensato per lavorare, creare contenuti e divertirsi anche in mobilità. Lo abbiamo provato, ecco le nostre impressioni
Quello che devi sapere
Le caratteristiche
- Display Dynamic AMOLED 2X da 12,6 pollici a 120 Hz
- Luminosità fino a 1.600 nit
- Processore MediaTek Dimensity 9500
- 12 GB di RAM e storage fino a 512 GB, espandibile tramite microSD fino a 2 TB
- Batteria da 10.600 mAh con ricarica a 45 W.
- Autonomia dichiarata fino a 21 ore di riproduzione video
- Certificazione IP68
- S Pen inclusa in confezione
- Prezzo: intorno ai 1.300 euro
Display, design e prestazioni
Sempre più potente, più sottile e soprattutto più intelligente. Il nuovo Samsung Galaxy Tab S12+ 5G prova ad accorciare ancora una volta le distanze tra tablet e computer portatile. Il primo elemento che colpisce è il display Dynamic AMOLED 2X da 12,6 pollici: grande, molto luminoso e pensato non soltanto per film e serie TV, ma anche per lavorare con più applicazioni contemporaneamente. E nonostante le dimensioni, il tablet rimane estremamente sottile: appena 5,3 millimetri. La certificazione IP68 aggiunge inoltre la protezione contro acqua e polvere. Sotto la scocca c'è il processore MediaTek Dimensity 9500 a 3 nanometri, affiancato da 12 GB di RAM. Una configurazione che permette di gestire senza particolari difficoltà multitasking, editing, applicazioni creative e videogiochi. Lo spazio di archiviazione arriva a 512 GB ed è espandibile tramite microSD fino a 2 TB. Qui il nostro articolo sugli altri tablet della famiglia Galaxy Tab S12.
L'intelligenza artificiale al centro
Ma la vera protagonista è ancora una volta l'intelligenza artificiale. Galaxy AI entra sempre di più nell'utilizzo quotidiano: può riassumere lunghi appunti con Note Assist, suggerire rapidamente azioni in base a quello che stiamo facendo e sfruttare diversi assistenti AI. Interessante anche la presenza di applicazioni professionali come Photoshop, Notability e LumaFusion, che ampliano le possibilità per chi utilizza il tablet anche per creare e modificare contenuti.
S Pen e DeX
E poi c'è la S Pen, inclusa nella confezione. Si può scrivere, disegnare, prendere appunti, annotare documenti e intervenire sulle immagini con grande precisione. Con Samsung DeX e una tastiera opzionale, invece, l'interfaccia diventa molto più simile a quella di un computer, con più applicazioni e spazi di lavoro gestibili contemporaneamente. A completare la dotazione c'è una batteria da 10.600 mAh, pensata per affrontare una giornata di lavoro. E grazie alla connettività 5G si può lavorare, navigare e rimanere connessi anche lontano da una rete Wi-Fi.
Foto e video
Sul fronte multimediale, il Samsung Galaxy Tab S12+ 5G permette di registrare video fino al 4K a 30 fotogrammi al secondo sia con la fotocamera posteriore sia con quella frontale. Quest'ultima è particolarmente utile per videochiamate e riunioni di lavoro. Più che sostituire lo smartphone per le fotografie, però, il grande schermo AMOLED rende il tablet interessante soprattutto per visualizzare, selezionare e modificare foto e filmati, anche con applicazioni creative come Photoshop e LumaFusion.
Pro e Contro
PRO
- Display
- Samsung DeX
- Potente
CONTRO
- Prezzo