Nuovo iPad mini, la prova: più “Pro” che “mini”

Introduzione
Il nuovo tablet compatto di Apple cambia passo, con display OLED da 8,5 pollici, chip A20 Pro, peso ridotto, certificazione IP67 e ricarica rapida. È probabilmente il miglior iPad mini di sempre, anche se il display resta “fermo” a 60 Hz. La nostra prova
Quello che devi sapere
Il nuovo mini
Nel nuovo iPad mini Apple ha rivisto quasi ogni elemento, dal display OLED al telaio, dall’audio alla connettività, aggiungendo per la prima volta su un iPad la resistenza IP67. Un aggiornamento che - da utenti abbastanza assidui dell’iPad mini di precedente generazione - consideriamo sostanziale: il nuovo mini-tablet con la Mela è molto piacevole da usare, super portatile, leggerissimo, potente e con uno schermo di altissima qualità. Il prezzo di partenza però è più alto e il pannello è ancora limitato a 60 Hz. Abbiamo usato il nuovo iPad mini per un’intera settimana, portandolo al lavoro, sui mezzi pubblici, in treno, al parco. Di seguito le caratteristiche principali e il nostro giudizio.
Come si presenta
iPad mini è realmente mini: è spesso appena 5,4 millimetri e pesa 255 grammi nella versione Wi‑Fi - 38 grammi in meno rispetto alla generazione precedente. Dunque stiamo parlando di un vero e proprio peso piuma, che è la prima cosa che si nota quando si prende in mano il tablet per la prima volta. Le cornici ridotte permettono di portare il display da 8,3 a 8,5 pollici senza aumentare l’ingombro; completa il quadro la certificazione IP67 contro acqua e polvere. Due i colori: il blu scuro Mezzanotte e il grigio chiaro Galassia. Il dispositivo è utilizzabile a lungo anche con una sola mano e il tablet è davvero super-maneggevole. Da notare che il nuovo modello non è compatibile con le vecchie cover; inoltre manca, così come nella precedente versione, il Face ID, la possibilità cioè di autenticarsi con il volto, molto utile su iPhone e su altri modelli di iPad. Al suo posto c’è il Touch ID, l’autenticazione con le impronte digitali, che funziona bene ed è veloce. Cambia la posizione della fotocamera frontale, che ora è spostata sul lato lungo: scelta più razionale se iPad è usato in orizzontale, ma in verticale finisce decentrata (non abbiamo comunque riscontrato alcun problema).
Il display del nuovo mini
Il display ci è piaciuto e ci ha convinto. Si tratta di un Super Retina XDR OLED con una risoluzione di 2.316 x 1.512 pixel e luminosità a tutto schermo dichiarata di 600 nit con picco HDR di 1.200 nit e rapporto di contrasto di 2.000.000:1. Luminosità che può scendere fino a un nit, qualità preziosa per leggere al buio, mentre sui tagli da 256 e 512 gigabyte è disponibile anche con vetro nanotexture, che riduce i riflessi e attenua un pochino contrasti e saturazione (costa 130 euro in più). Nei test che abbiamo effettuato l’OLED rappresenta il vero salto generazionale: i neri sono davvero perfetti, ottimi i contrasti e la resa cinematografica. Il limite a nostro avviso è l’aggiornamento dello schermo che rimane fermo a 60 Hz: per un tablet premium è una scelta un po’ incoerente, in un mondo che invece “corre” a frequenze molto più alte: insomma, pur trattandosi di un display OLED di altissima qualità, l’assenza di un refresh rate variabile fino a 120 Hz stona su un prodotto lanciato nel 2026, rendendo lo scrolling di pagine web o l’interazione con la Apple Pencil un po’ meno fluida rispetto a quanto ci si possa aspettare da un prodotto che ha tutte le carte in regola per essere “premium”.
Le caratteristiche tecniche, la batteria, le performance
Il chip A20 Pro a 2 nanometri, della stessa famiglia di quello presente su iPhone 18 Pro e iPhone Duo, comprende una GPU a 7 core con ray tracing hardware, mesh shading e Dynamic Caching, oltre a un Neural Accelerator in ogni core grafico. Attenzione, però, alle configurazioni: si tratta di una variante riorganizzata rispetto ai chip presenti sugli smartphone, differenziata anche in base al taglio di archiviazione scelto: i modelli da 128 e 256GB hanno una CPU a cinque core e un Neural Engine a 16 core; solo il 512GB riceve la CPU a sei core e due Neural Engine da 16 core. Apple dichiara, per la configurazione superiore, una CPU fino al 60 per cento più veloce e una GPU fino a 2,7 volte più rapida del precedente iPad mini. Anche le nostre prove confermano il salto di qualità, con iPad mini in grado di collocarsi davanti a numerosi tablet Android. Il processore permette di giocare senza problemi anche per tanto tempo, abbiamo provato a modificare file RAW in Lightroom in tempo reale o a montare video, e la resa live e l’export sono stati molto convincenti. Lato batteria, Apple dichiara fino a 10 ore di navigazione o riproduzione video in Wi‑Fi e nove ore su rete cellulare. I nostri risultati confermano un’ottima durata e tenuta, anche se in situazioni di freddo/umidità e di rete cellulare con poche “tacche” abbiamo notato una decrescita più veloce della percentuale. A bordo c’è anche la ricarica rapida (circa mezz’ora per arrivare a metà batteria), ma richiede un alimentatore USB-C da almeno 35W, che come sempre non è incluso nella confezione.
iPadOS e le app
Abbiamo già parlato in diverse occasioni di iPadOS 27, che aggiorna - rispetto alle versioni precedenti - il sistema di gestione delle finestre e la modalità desktop esteso su monitor esterni, che permette di trasformare il mini in una piccola postazione da scrivania. Presenti come sempre le funzionalità di intelligenza artificiale di Apple Intelligence, ma non c’è, come in tutta Europa, la nuova Siri. Da notare che il formato ridotto dello schermo in alcuni casi non riesce a valorizzare fino in fondo alcune funzionalità come il multitasking intensivo o app di montaggio video e, in generale, tutte quelle applicazioni che hanno bisogno di schermi più grandi per essere sfruttate appieno.
Audio, telecamere e altre caratteristiche importanti
Su iPad mini fa il suo debutto l’Acoustic Display, che elimina le tradizionali griglie: i woofer lavorano attraverso il display e i tweeter sono nascosti fra vetro e alluminio. Risultato, bassi decisamente più presenti del vecchio mini e, per le dimensioni, resa del volume a tratti sorprendente. A livello di fotocamere troviamo una Center Stage da 12MP (sul lato lungo, scrivevamo) mentre quella posteriore è una grandangolare da 12MP con Smart HDR 4, video 4K fino a 60 fps e flash True Tone adattivo per la scansione dei documenti. È una configurazione efficace per riunioni e acquisizione di pagine, ma come abbiamo detto in più occasioni non per sostituire lo smartphone. Sul fronte delle connessioni arrivano Wi‑Fi 7, Bluetooth 6, Thread, e, sul modello Cellular, il modem C2. Come per iPhone Duo, anche iPad mini accetta solo eSIM.
Accessori, cover, Apple Pencil ed esperienza di scrittura
Il nuovo mini supporta Apple Pencil USB‑C e Apple Pencil Pro. Quest’ultima si aggancia e si ricarica magneticamente, supporta pressione con le dita, rotazione, feedback aptico e rete Dov’è. Abbiamo trovato molto naturale leggere tenendo il tablet con una mano e scrivere con la Apple Pencil nell’altro, in una sorta di diario o quaderno digitale semplice ma potente. L’esperienza di scrittura con la penna è come su tutti gli iPad molto buona, sembra quasi di scrivere sulla carta, anche se in alcuni casi la frequenza di aggiornamento dello schermo a 60 Hz si è fatta notare. Fa un bell’effetto la cover Smart Folio in tessuto Techwoven, con struttura a due pannelli che permette, oltre che di coprire il vetro di iPad mini quando non lo usiamo o lo trasportiamo, anche di tenerlo in piedi in modalità orizzontale. Gli accessori fanno però crescere il prezzo finale (Smart Folio 89 euro, Apple Pencil Pro 149 euro, Apple Pencil USB‑C 89 euro) e c’è da ricordare che le cover precedenti non sono compatibili con il nuovo telaio. Manca, inoltre, una cover-tastiera ufficiale Apple, che potrebbe essere molto utile per trasformare iPad mini in una sorta di piccolo laptop e che sarebbe utile, ad esempio, per l’uso in aereo, in treno, al bar, in spazi ristretti.
A chi è dedicato e confronto con gli altri iPad
Il nuovo iPad mini a nostro avviso è l’iPad più adatto a chi legge molto, prende appunti, lavora e scrive “sul campo”, viaggia, si sposta da una postazione di lavoro all’altra o da un ufficio all’altro. Per un giornalista può essere un secondo dispositivo particolarmente pratico: pesa poco, è resistente, supporta Pencil, 5G ed eSIM e può essere collegato a un monitor in redazione. Non è invece la prima scelta per chi monta video complessi o gestisce molte finestre contemporaneamente: i modelli Air e Pro offrono più spazio, tastiere dedicate e processori più indicati ai flussi professionali. Rispetto all’Air, tra l’altro, costa “solo” 70 euro in meno.
Considerazioni finali, disponibilità e prezzi
Il nuovo iPad mini è il modello più completo e convincente mai realizzato da Apple in questo formato. OLED, A20 Pro, IP67, peso di 255 grammi, ricarica rapida e audio migliorato sono le caratteristiche che più ci hanno colpito. Come abbiamo avuto modo scrivere tutta questa potenza non è sempre sfruttabile pienamente su uno schermo da 8,6 pollici mentre il prezzo alto, lo schermo solo a 60Hz e l’assenza di Face ID sono forse le rinunce più importanti. Siamo ai prezzi: il listino italiano parte da 759 euro per il modello solo Wi‑Fi da 128GB e da 929 euro per il Wi‑Fi + Cellular. Disponibili anche le versioni da 256 e 512 gigabyte di spazio. Come sempre, sono presenti prezzi speciali dedicati al mondo dell’istruzione.
Pro e Contro
PRO:
- Sottile e leggero
- Veloce e potente
CONTRO:
- Display solo da 60 Hz
- Manca il Face ID per l’autenticazione con il volto