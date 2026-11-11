Nuovo iPad mini, la prova: più “Pro” che “mini”

iPad mini è realmente mini: è spesso appena 5,4 millimetri e pesa 255 grammi nella versione Wi‑Fi - 38 grammi in meno rispetto alla generazione precedente. Dunque stiamo parlando di un vero e proprio peso piuma, che è la prima cosa che si nota quando si prende in mano il tablet per la prima volta. Le cornici ridotte permettono di portare il display da 8,3 a 8,5 pollici senza aumentare l’ingombro; completa il quadro la certificazione IP67 contro acqua e polvere. Due i colori: il blu scuro Mezzanotte e il grigio chiaro Galassia. Il dispositivo è utilizzabile a lungo anche con una sola mano e il tablet è davvero super-maneggevole. Da notare che il nuovo modello non è compatibile con le vecchie cover; inoltre manca, così come nella precedente versione, il Face ID, la possibilità cioè di autenticarsi con il volto, molto utile su iPhone e su altri modelli di iPad. Al suo posto c’è il Touch ID, l’autenticazione con le impronte digitali, che funziona bene ed è veloce. Cambia la posizione della fotocamera frontale, che ora è spostata sul lato lungo: scelta più razionale se iPad è usato in orizzontale, ma in verticale finisce decentrata (non abbiamo comunque riscontrato alcun problema).