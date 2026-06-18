Scuole chiuse, bimbi a casa, tempo a disposizione sempre lo stesso: poco! Nel periodo estivo gli ambienti domestici tendono a sporcarsi di più. E poi il mese di giugno non ancora caldissimo si presta per dare una sostanziosa sistemata alla casa. Robot e scope elettriche possono essere strumenti indispensabili per abbattare i tempi e mantenere gli ambienti puliti con il minimo sforzo. Abbiamo selezionato per voi alcuni prodotti interessanti.

UWANT V800 Il funzionamento della scopa elettrica Uwant V800 ruota attorno all’innovativa spazzola VibraSweep, un sistema senza rullo che, grazie a vibrazioni ad alta frequenza, simula il movimento naturale della scopa e convoglia polvere e detriti direttamente verso l’aspirazione, evitando il classico problema dei capelli aggrovigliati. A questo si affianca una potenza di aspirazione fino a 320 AW e un sensore intelligente che regola automaticamente l’intensità in base allo sporco rilevato, migliorando efficienza e autonomia, che arriva fino a circa 90 minuti. Particolarmente utile in estate è anche la luce verde integrata ad ampio raggio, pensata per mettere in evidenza polvere e residui invisibili, soprattutto su superfici illuminate o sotto i mobili. Dal punto di vista pratico, la V800 convince per il sistema di auto-svuotamento e autopulizia completo, che coinvolge spazzola, filtro e contenitore: una soluzione pensata per ridurre la manutenzione anche per settimane e rendere la pulizia quotidiana quasi completamente automatica. Nell’uso reale, il prodotto si dimostra efficace e versatile, ideale per chi cerca rapidità e risultati costanti senza troppe operazioni manuali.

UWANT V800

Le caratteristiche di UWANT V800 Spazzola VibraSweep senza rullo

Potenza di aspirazione fino a 320 AW (circa 40.000 Pa)

Autonomia fino a 90 minuti

Sistema auto‑svuotante con stazione all‑in‑one

Autopulizia completa

Manutenzione ridotta fino a circa 100 giorni

Sensore intelligente dello sporco

Luce verde a 150° : evidenzia polvere invisibile fino a 60 cm di distanza

: evidenzia polvere invisibile fino a 60 cm di distanza Sistema di filtrazione a 12 stadi (HEPA incluso) : cattura allergeni e particelle microscopiche

: cattura allergeni e particelle microscopiche Peso circa 2,2 kg : maneggevole e pratica

: maneggevole e pratica Prezzo: €699, al lancio €549

UWANT V800

ECOVACS X12 OmniCyclone Nel segmento premium dei robot aspirapolvere, ECOVACS DEEBOT X12 si distingue per un approccio evoluto alla pulizia domestica, che va oltre la semplice aspirazione automatica. Il suo funzionamento ruota attorno alla tecnologia FocusJet, un sistema innovativo che riconosce lo sporco più ostinato e lo pre‑tratta con getti d’acqua e detergente ad alta pressione prima ancora del passaggio del rullo, rendendo la rimozione più efficace rispetto ai metodi tradizionali. A completare il processo interviene il nuovo rullo OZMO Roller 3.0, più ampio e costantemente lavato durante l’uso, capace di combinare aspirazione e lavaggio in un’unica passata, mentre la potenza di aspirazione fino a circa 22.000 Pa garantisce risultati solidi anche su sporco quotidiano e peli di animali. La navigazione intelligente, supportata da sensori e intelligenza artificiale, permette al robot di muoversi con precisione tra mobili e ostacoli, adattando automaticamente il percorso e le modalità di pulizia. Nella confezione si trovano anche due detergenti per smacchiare e igienizzare. X12 ci ha convinto soprattutto per l’elevato livello di automazione: la stazione OMNI gestisce gran parte della manutenzione: dallo svuotamento alla pulizia del mop, riducendo al minimo l’intervento manuale. Ottima anche la ricarica rapida. A nostro avviso una delle soluzioni più complete ma a caro prezzo: intorno ai 1.000 euro.

ECOVACS X12 OmniCyclone

Le caratteristiche di ECOVACS X12 OmniCyclone Tecnologia FocusJet : pre‑tratta le macchie ostinate con getti d’acqua ad alta pressione prima della pulizia

: pre‑tratta le macchie ostinate con getti d’acqua ad alta pressione prima della pulizia Aspirazione potente fino a circa 22.000 Pa

Sistema combinato aspirazione + lavaggio

OZMO Roller 3.0 : rullo lavapavimenti più largo (+50%)

: rullo lavapavimenti più largo (+50%) Sollevamento automatico del mop : protegge tappeti e superfici delicate

: protegge tappeti e superfici delicate Navigazione intelligente con AI (AIVI / YIKO 2.0) : riconosce ostacoli e ottimizza percorsi e strategie

: riconosce ostacoli e ottimizza percorsi e strategie Pulizia dei bordi TruEdge 3.0 : maggiore precisione lungo pareti e angoli

: maggiore precisione lungo pareti e angoli Tecnologia ZeroTangle : riduce l’aggrovigliamento dei capelli nella spazzola

: riduce l’aggrovigliamento dei capelli nella spazzola Stazione OMNI automatica : svuotamento polvere, lavaggio e asciugatura mop

: svuotamento polvere, lavaggio e asciugatura mop Autonomia e ricarica intelligente (PowerBoost) : riprende automaticamente la pulizia su grandi superfici

: riprende automaticamente la pulizia su grandi superfici Capacità contenitore fino a 48 giorni di utilizzo

Prezzo: intorno ai 1000 Euro

ECOVACS X12 OmniCyclone

MOVA V70 Ultra Complete MOVA V70 Ultra Complete è un'ottima proposta per chi cerca potenza e pulizia precisa soprattutto di angoli e bordi. Il suo funzionamento ruota attorno al sistema proprietario MaxiReachX, che consente a mocio e spazzola laterale di estendersi automaticamente fino a 16 cm, raggiungendo spazi normalmente inaccessibili come bordi, battiscopa e sotto i mobili bassi. Sul fronte delle prestazioni, la scheda tecnica è da top: la potenza di aspirazione arriva fino a 40.000 Pa, supportata da un sistema di spazzole anti‑groviglio e da un lavaggio attivo con moci rotanti a 300 giri/min e pressione di 15 N, in grado di affrontare anche lo sporco più ostinato in una sola passata. La navigazione intelligente con LiDAR e riconoscimento di oltre 300 ostacoli permette movimenti precisi in ambienti complessi, mentre il sistema StepMaster 2.0 consente di superare soglie e dislivelli fino a 9 cm, un valore superiore alla media di mercato. A rendere l’esperienza realmente “hands‑free” contribuisce la stazione multifunzione con sistema EcoCyclone senza sacchetto, capace di gestire svuotamento, lavaggio dei moci ad alta temperatura e manutenzione ridotta fino a circa 100 giorni. Nella prova pratica, il V70 Ultra Complete convince per efficacia e copertura: più che puntare solo sulla forza bruta, colpisce per la capacità di arrivare dove molti concorrenti si fermano, riducendo interventi manuali e zone dimenticate. Un top di gamma anche nel prezzo, per averlo con pezzi di ricambio inclusi dal valore di 140 euro, occorre un budget di poco più di 1.400 euro.

MOVA V70 Ultra Complete

Le caratteristiche di MOVA V70 Ultra Complete Sistema MaxiReachX : estensione automatica del mocio (fino a 16 cm) e della spazzola laterale (12 cm) per raggiungere angoli e bordi difficili

: estensione automatica del mocio (fino a 16 cm) e della spazzola laterale (12 cm) per raggiungere angoli e bordi difficili Potenza di aspirazione fino a 40.000 Pa

Lavaggio avanzato con moci rotanti : rotazione fino a 300 RPM, pressione 15 N

: rotazione fino a 300 RPM, pressione 15 N Navigazione intelligente con LiDAR e AI : riconoscimento di oltre 300 ostacoli

: riconoscimento di oltre 300 ostacoli Sensore retrattile : consente di pulire anche sotto mobili bassi

: consente di pulire anche sotto mobili bassi Sistema StepMaster 2.0 : supera ostacoli e dislivelli fino a 9 cm

: supera ostacoli e dislivelli fino a 9 cm Stazione multifunzione avanzata

Lavaggio mop ad alta temperatura (fino a 100°C)

Sistema EcoCyclone senza sacchetto

Spazzole anti‑groviglio (DuoBrush) : progettate per ridurre capelli aggrovigliati

: progettate per ridurre capelli aggrovigliati Pulizia adattiva multi‑superficie : regolazione automatica pavimenti e tappeti

: regolazione automatica pavimenti e tappeti Ricarica rapida e ripresa automatica

Prezzo: intorno ai 1400 Euro

MOVA V70 Ultra Complete

Dreame L50s Pro Ultra Dreame L50s Pro Ultra si presenta come uno dei robot aspirapolvere più completi della fascia alta, pensato per chi cerca un sistema di pulizia domestica quasi totalmente autonomo. Questo modello combina aspirazione potente e lavaggio evoluto grazie a un sistema di due mop rotanti, in grado di rimuovere anche lo sporco più ostinato, mentre la navigazione si affida a sensori avanzati e mappatura intelligente per coprire ogni angolo della casa. Uno dei punti di forza è la base multifunzione: oltre a svuotare automaticamente il serbatoio della polvere, provvede alla pulizia e asciugatura dei panni e al riempimento dell’acqua, riducendo al minimo gli interventi manuali. Particolarmente adatto alle case con animali domestici, è proprio uno degli scenari in cui dà il meglio di sé. La forte potenza di aspirazione consente infatti di raccogliere efficacemente peli di cane e gatto da pavimenti duri e tappeti, mentre le spazzole (progettate per ridurre i grovigli) aiutano a limitare l’accumulo di capelli e pelo, un problema tipico nei robot meno evoluti. Inoltre, il sistema di lavaggio con moci rotanti è utile per rimuovere impronte, fango o residui lasciati dagli animali, soprattutto nelle zone di passaggio. Grazie poi al ragnetto estensibile arriva anche negli angoli per rimuovere polvere e briciole. Dal punto di vista dell’esperienza d’uso, Dreame L50s Pro Ultra convince per autonomia e integrazione smart, con controllo via app dettagliato e personalizzabile stanza per stanza. Buona anche la capacità di riconoscere ostacoli e adattarsi ai vari tipi di superficie.

Dreame L50s Pro Ultra

Le caratteristiche di Dreame L50s Pro Ultra Elevata potenza di aspirazione : da 30.000 Pa

: da 30.000 Pa Sistema di lavaggio con mop rotanti : rimuove lo sporco anche ostinato

: rimuove lo sporco anche ostinato Autopulizia del mocio con acqua calda a 100 °C

Braccio estensibile (Flex Arm) : per pulire bordi, angoli e battiscopa

: per pulire bordi, angoli e battiscopa Navigazione intelligente avanzata : mappatura precisa, percorsi ottimizzati

: mappatura precisa, percorsi ottimizzati Riconoscimento ostacoli : evita oggetti come cavi, ciotole e piccoli ingombri

: evita oggetti come cavi, ciotole e piccoli ingombri Base multifunzione automatica

Pulizia combinata

Superamento intelligente e sicuro degli ostacoli fino a 40 mm

Adatto a case con animali : progettato per gestire peli e sporco frequente

: progettato per gestire peli e sporco frequente Buona autonomia : copre superfici ampie con una singola carica

: copre superfici ampie con una singola carica Prezzo: 649 Euro

Dreame L50s Pro Ultra

Roborock Qrevo Curv 2 Flow Roborock Qrevo Curv 2 Flow segna un’evoluzione interessante nel mondo dei robot aspirapolvere, introducendo per la prima volta nella gamma del brand un sistema di lavaggio a rullo motorizzato al posto dei classici mop. Il funzionamento è basato su una combinazione tra aspirazione fino a 20.000 Pa e tecnologia SpiraFlow. Durante la pulizia, il rullo ruota fino a circa 220 giri al minuto, viene continuamente alimentato con acqua pulita e allo stesso tempo “strizzato” internamente per raccogliere lo sporco in un serbatoio separato, evitando di trascinarlo sulla superficie. La navigazione è affidata a sistema LiDAR con supporto di I.A. per il riconoscimento degli ostacoli, mentre il rullo può estendersi lateralmente per avvicinarsi ai bordi e sollevarsi automaticamente sui tappeti per mantenerli asciutti. Nell’uso quotidiano, il Qrevo Curv 2 Flow convince soprattutto nella gestione dello sporco “reale”: liquidi, macchie fresche e residui difficili vengono trattati meglio rispetto ai classici mop, grazie alla pressione costante e al lavaggio continuo del rullo. Buona anche la dotazione della base multifunzione, che automatizza svuotamento, lavaggio e asciugatura. Nel complesso, resta un prodotto concreto, ben bilanciato e bello da vedere con questa sua forma a igloo. Lo consigliamo per chi cerca soprattutto praticità e un sistema di pulizia efficace nella vita quotidiana.

Roborock Qrevo Curv 2 Flow

Le caratteristiche di Roborock Qrevo Curv 2 Flow Potenza aspirazione 20.000 Pa : efficace su polvere, detriti e peli di animali

: efficace su polvere, detriti e peli di animali Sistema di lavaggio a rullo motorizzato : rotazione fino a circa 220 giri/min

: rotazione fino a circa 220 giri/min Tecnologia SpiraFlow : rullo lavato continuamente con acqua pulita

: rullo lavato continuamente con acqua pulita Pressione di lavaggio (15 N) : migliora la rimozione delle macchie

: migliora la rimozione delle macchie Rullo estensibile (Edge-Adaptive) : si avvicina a bordi, angoli e battiscopa

: si avvicina a bordi, angoli e battiscopa Sollevamento automatico del rullo : protegge tappeti e moquette dall’umidità

: protegge tappeti e moquette dall’umidità Sistema anti-groviglio (Dual Anti-Tangle) : riduce l’accumulo di peli su spazzole

: riduce l’accumulo di peli su spazzole Navigazione LiDAR PreciSense : mappatura precisa degli ambienti

: mappatura precisa degli ambienti Riconoscimento ostacoli con AI : identifica ed evita oltre 200 tipi di oggetti

: identifica ed evita oltre 200 tipi di oggetti Rilevamento sporco intelligente (DirTect AI) : adatta aspirazione e lavaggio

: adatta aspirazione e lavaggio Base multifunzione automatica

Controllo smart via app e assistenti vocali (Alexa, Google, Siri)

(Alexa, Google, Siri) Adatto a sporco misto : polvere, liquidi e macchie fresche

: polvere, liquidi e macchie fresche Prezzo: 899 Euro