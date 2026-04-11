eBay Live: cosa sono e come funzionano le “televendite” online

Una nuova piattaforma di shopping interattivo attraverso cui gli appassionati possono interagire in tempo reale con i venditori, vedere i prodotti presentati dal vivo, fare domande in chat e acquistare direttamente durante l’evento. Ecco come funziona e cosa si cela dietro una “live”

Un tempo c’erano le televendite. Oggi ci sono le vendite in diretta sul web e sui social. All’inizio dell’anno ha debuttato in Italia eBay Live, una nuova esperienza di shopping in live streaming che mette in contatto gli acquirenti con i venditori in tempo reale, “attraverso - spiegano da eBay - un approccio umano, intuitivo e connesso”. In cosa consiste eBay Live - che ha fatto il suo debutto negli Stati Uniti nel 2022 - si basa sui principi delle aste. Durante il live streaming gli acquirenti possono interagire in tempo reale con i venditori, vedere i prodotti presentati dal vivo, fare domande, acquistare direttamente. “Tutto questo - spiegano da eBay - all’interno del nostro ecosistema sicuro e affidabile, con tutte le garanzie di protezione che caratterizzano il marketplace fin dalla sua nascita”. Tra le categorie disponibili su eBay Live in Italia ci sono il collezionismo e la moda: due delle categorie più forti e consolidate, con oggetti come carte collezionabili, modellismo, abbigliamento e accessori vintage. Altre categorie saranno introdotte nei prossimi mesi.

Come funziona una sessione dal vivo Durante gli eventi live i venditori possono proporre sia articoli a prezzo fisso sia in modalità asta. La partecipazione alle sessioni dal vivo è aperta a tutti gli utenti con account eBay attivo e verificato. Sul sito c’è anche un calendario per conoscere la programmazione delle dirette, che spaziano dalle card di Fortnite alle borse di lusso, dalle calzature ai francobolli fino ad arrivare alle celebri carte Pokémon. “A poche settimane dal lancio - racconta Lorenzo Leonardi, Live Category Manager di eBay in Italia - siamo entusiasti di come questa novità sia stata recepita dalla community e di come stia crescendo. È fondamentalmente un'esperienza umana e connessa che porta al centro la community e la scoperta. Il collezionismo, in particolare le carte collezionabili, sono una delle categorie più rilevanti su eBay e su Live trovano la loro dimensione ideale”.