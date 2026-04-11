eBay Live: cosa sono e come funzionano le “televendite” online

Una nuova piattaforma di shopping interattivo attraverso cui gli appassionati possono interagire in tempo reale con i venditori, vedere i prodotti presentati dal vivo, fare domande in chat e acquistare direttamente durante l’evento. Ecco come funziona e cosa si cela dietro una “live”
Un tempo c’erano le televendite. Oggi ci sono le vendite in diretta sul web e sui social. All’inizio dell’anno ha debuttato in Italia eBay Live, una nuova esperienza di shopping in live streaming che mette in contatto gli acquirenti con i venditori in tempo reale, “attraverso - spiegano da eBay - un approccio umano, intuitivo e connesso”.
In cosa consiste
eBay Live - che ha fatto il suo debutto negli Stati Uniti nel 2022 - si basa sui principi delle aste. Durante il live streaming gli acquirenti possono interagire in tempo reale con i venditori, vedere i prodotti presentati dal vivo, fare domande, acquistare direttamente. “Tutto questo - spiegano da eBay - all’interno del nostro ecosistema sicuro e affidabile, con tutte le garanzie di protezione che caratterizzano il marketplace fin dalla sua nascita”. Tra le categorie disponibili su eBay Live in Italia ci sono il collezionismo e la moda: due delle categorie più forti e consolidate, con oggetti come carte collezionabili, modellismo, abbigliamento e accessori vintage. Altre categorie saranno introdotte nei prossimi mesi.
Come funziona una sessione dal vivo
Durante gli eventi live i venditori possono proporre sia articoli a prezzo fisso sia in modalità asta. La partecipazione alle sessioni dal vivo è aperta a tutti gli utenti con account eBay attivo e verificato. Sul sito c’è anche un calendario per conoscere la programmazione delle dirette, che spaziano dalle card di Fortnite alle borse di lusso, dalle calzature ai francobolli fino ad arrivare alle celebri carte Pokémon. “A poche settimane dal lancio - racconta Lorenzo Leonardi, Live Category Manager di eBay in Italia - siamo entusiasti di come questa novità sia stata recepita dalla community e di come stia crescendo. È fondamentalmente un'esperienza umana e connessa che porta al centro la community e la scoperta. Il collezionismo, in particolare le carte collezionabili, sono una delle categorie più rilevanti su eBay e su Live trovano la loro dimensione ideale”.
Pokémon Day 2026
E proprio le famose carte collezionabili Pokémon - un universo di creature immaginarie dai poteri speciali che entusiasmano milioni di persone in tutto il mondo - sono le protagoniste dei live più affollati, soprattutto a cavallo tra febbraio e marzo, quando su eBay si sono festeggiati i trent’anni con una settimana di live a tema. Tra cui quella a cui abbiamo partecipato: la Box Break di Gym Heroes, una delle serie classiche di carte Pokémon tra le più amate dai collezionisti, a cura di Mirmex Collectibles e Xiuder, famoso influencer e streamer italiano. “eBay Live - spiega a Sky TG24 Pietro Pontieri, co-founder e Ceo di Mirmex Collectibles, ormai punto di riferimento in Italia e in Europa per le carte collezionabili - è lo strumento per eccellenza che permette a collezionisti e non di partecipare in maniera più attiva e diretta al mondo delle aste. È lo strumento migliore che permette di abbattere la barriera fredda di uno schermo, in cui il cliente vede chi c'è dall'altra parte del negozio è di instaurare un rapporto di fiducia immediato”.