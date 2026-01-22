Comfort e sicurezza, da Netatmo due nuovi prodotti per la casa smart

Il Termostato ORIGINAL permette di rendere intelligente il riscaldamento e, di conseguenza, risparmiare denaro; la Outdoor Camera ORIGINAL è invece un prodotto che integra un faro, una sirena e una telecamera, ideale per controllare dall’esterno la propria abitazione. Li abbiamo provati in anteprima

La francese Netatmo presenta due interessanti novità per la casa intelligente dedicate al mondo del riscaldamento e della sicurezza. Stiamo parlando del nuovo Termostato ORIGINAL e della Outdoor Camera ORIGINAL. Non si tratta di due prodotti nuovi per il brand del Gruppo Legrand, ma dell’evoluzione di dispositivi già esistenti. “Calore, sicurezza, comfort domestico, risparmio energetico: i nostri prodotti puntano a rispondere ai bisogni delle persone - ci spiegano dall’azienda - con la tecnologia che può aiutarci a vivere meglio”.

Il Termostato ORIGINAL In nove case su dieci, raccontano da Netatmo, i costi e la gestione del riscaldamento sono un tema all’ordine del giorno. Per questo motivo l’azienda ha presentato il nuovo Termostato ORIGINAL, una soluzione per gestire tutto il riscaldamento, dalla schedulazione delle fasce orarie al controllo dell’energia. Progettato in Francia e realizzato in Italia da BTicino, il nuovo termostato è realizzato con il 65 per cento di plastica riciclata e permette grazie al suo design minimalista e al suo touchscreen a led, di gestire manualmente e con grande facilità la maggior parte delle funzioni principali del riscaldamento, come la modifica della temperatura o l’attivazione di scenari come “A casa” o “Fuori casa”. Due le modalità di installazione, cablata o wireless.

Il Termostato ORIGINAL

Vero cuore del sistema di gestione del riscaldamento di Netatmo è l’app Home+Control che permette di impostare e gestire in modo molto semplice la schedulazione giornaliera, attivare il geofencing (quella funzione, basata sulla localizzazione dello smartphone, che spegne il riscaldamento in automatico se nessuno è in casa e lo riaccende se stiamo per tornare), ottenere informazioni sempre aggiornate sui consumi. Il sistema di Netatmo utilizza un algoritmo proprietario che incrocia i dati del meteo a quelli provenienti dall’interno dell’abitazione per impostare una temperatura ottimale; inoltre grazie alla funzione Auto Care è anche in grado di rilevare eventuali malfunzionamenti. Progettato sia per i riscaldamenti autonomi che centralizzati, il sistema offre anche valvole da installare sui radiatori (la Valvola Termostatica Intelligente ORIGINAL) e un hub centrale (Thermo Hub) che sincronizza tutti i dispositivi di riscaldamento Netatmo garantendo una gestione centralizzata. Disponibile da oggi, il Termostato ha un prezzo di 140 euro per la versione cablata e 150 per la versione wireless; la valvola sarà invece acquistabile a partire dal prossimo settembre al prezzo di 60 euro.

La Valvola Termostatica ORIGINAL e il Thermo Hub

La sicurezza domestica parte dall’esterno L’altra novità di Netatmo si chiama Outdoor Camera ORIGINAL: si tratta dell’evoluzione della telecamera da esterni già presente nella gamma Netatmo che integra tre soluzioni in una: un faretto dimmerabile, una sirena da ben 105 dB, una videocamera con grandangolo (130 gradi di angolo di visione). In particolare, la telecamera è in grado offrire immagini ben più definite rispetto a prima, con qualità 2K HDR 30 fps, visione notturna e zoom fino a 16x. Pensata per essere installata all’esterno, integra due antenne Wi-Fi dual-band (funziona infatti solo tramite Wi-Fi) ed è in grado di elaborare tutte le immagini in locale (senza inviarle dunque a server esterni), con la capacità di salvarle in locale su scheda microSD. La nuova Outdoor Camera ORIGINAL, ci spiegano, mantiene il form factor del modello precedente, permettendo quindi un’integrazione con i prodotti eventualmente già presenti in casa. Anche in questo caso il dispositivo è realizzato in plastica riciclata (per il 45 per cento), ha un design monoblocco in bianco o in nero e un corpo in alluminio e vetro ultra-resistente alle intemperie.

Outdoor Camera ORIGINAL