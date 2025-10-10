Plaud NotePin, la spilla smart con l'I.A. integrata: la nostra prova

Introduzione
Riunioni, meeting e interviste non hanno più segreti grazie a una spilla - sviluppata dalla stessa casa che ha proposto il più grande Note Pro - in grado di registrare l’audio ed effettuare al volo riassunti, diagrammi e tanto altro ancora. L’abbiamo provata durante il nostro lavoro quotidiano
Quello che devi sapere
Che cos’è
SI chiama Plaud NotePin ed è un dispositivo di ultima generazione ultraleggero, indossabile e basato su intelligenza artificiale, progettato per funzionare come una “capsula di memoria” e aiutare gli utenti a migliorare la propria produttività e la propria efficienza. Sviluppato da PLAUD.AI - famosa per dispositivi più grandi come ad esempio il Note Pro - si può legare alla cintura o alla tasca dei pantaloni tramite una pratica clip, può essere appoggiato sul tavolo o indossato come una spilla. Basta stringerlo tra le mani e la registrazione comincia, un’altra pressione e si interrompe. Nessun display, nessuna distrazione.
Come funziona
NotePin fondamentalmente fa una cosa: registra l’audio e lo fa in maniera davvero precisa, anche in riunioni affollate. Dopodiché grazie a funzionalità di intelligenza artificiale avanzate invia l’audio allo smartphone che poi - in autonomia - trascrive e riassume sulla base di modelli personalizzabili, sia sull’app di PLAUD sia sul cloud web. A livello tecnico, la registrazione viene effettuata a 1.536 kbps mentre la batteria da 270 mAh e lo storage di 64 gigabyte garantiscono un’operatività continua di 20 ore o 40 giorni di standby. NotePin è anche compatibile con l’ecosistema Dov’è di Apple: può dunque essere rintracciato in caso di smarrimento. Tre i colori: Cosmic Gray che PLAUD.AI ci ha inviato in prova, Lunar Silver e Sunset Purple.
Cosa succede dopo la registrazione
Cuore pulsante del lavoro successivo alla registrazione è l’app di PLAUD oppure la suite web, per chi preferisce lavorare da pc: nella versione base inclusa con il dispositivo è possibile ottenere dopo pochi minuti la trascrizione completa (divisa in capitoletti), il riassunto (con riepilogo generale, azioni da intraprendere, punti rimasti in sospeso e rischi) e una mappa mentale. Nella versione Pro (parleremo più avanti dei prezzi) è incluso anche un glossario di settore (per trascrizioni più precise), modelli personalizzati di riepilogo e una funzione “Panoramica” che permette di individuare e selezionare gli eventi chiave della registrazione. Attraverso l’app si può ovviamente anche riascoltare la registrazione, migliorare il parlato, scegliere la velocità di riproduzione, dividere l’audio in maniera intelligente rilevando le pause silenziose, effettuare tagli ed altre azioni di editing.
A cosa serve e come l’abbiamo utilizzato
Abbiamo trovato Plaud NotePin davvero comodo per archiviare le riunioni, non dimenticare passaggi importanti, avere sempre sotto mano quello che è stato detto dai colleghi. Noi l’abbiamo utilizzato principalmente in due modi: è stato un ottimo strumento per registrare le interviste perché al termine si ha già la trascrizione e anche il riassunto ed è quindi possibile lavorare da subito senza dover riascoltare (e magari sbobinare). E poi l’abbiamo utilizzato per registrare le riunioni di redazione al telegiornale, e siamo rimasti positivamente sbalorditi di come abbia diviso in autonomia il riassunto per argomenti (Esteri, Cronaca, Sport). Altra cosa che abbiamo apprezzato moltissimo è che il dispositivo oltre ad essere ultra-portatile è molto discreto, sempre veloce nell’attivazione e registra in maniera perfetta anche riunioni molto affollate, in sale grandi o con tanti partecipanti.
Disponibilità e prezzi
Il prezzo di listino di Plaud NotePin è di 170 euro: inclusi, dicevamo, 300 minuti di trascrizione al mese, supporto per 59 lingue, sincronizzazione cloud multipiattaforma e funzionalità di I.A. di base. Il piano Pro (che costa 9 euro al mese) offre invece 1.200 minuti al mese e funzionalità di intelligenza artificiale avanzate basate su diversi modelli come GPT-5, Claude Sonnet 4 e Gemini 2.5 Pro. Per chi cerca una trascrizione illimitata c’è anche un piano Unlimited a 21 euro al mese.
Gli accessori
Inclusa nella confezione troviamo, oltre a NotePin, la clip magnetica e uno spillo. Tra gli accessori compatibili, un laccetto da collo e un cinturino da polso.
Pro e Contro
PRO:
- Design ultra-portatile e discreto
- Funziona perfettamente anche durante riunioni affollate
CONTRO:
- Serve un abbonamento per accedere alle funzionalità avanzate di I.A.