Plaud NotePin, la spilla smart con l'I.A. integrata: la nostra prova

Abbiamo trovato Plaud NotePin davvero comodo per archiviare le riunioni, non dimenticare passaggi importanti, avere sempre sotto mano quello che è stato detto dai colleghi. Noi l’abbiamo utilizzato principalmente in due modi: è stato un ottimo strumento per registrare le interviste perché al termine si ha già la trascrizione e anche il riassunto ed è quindi possibile lavorare da subito senza dover riascoltare (e magari sbobinare). E poi l’abbiamo utilizzato per registrare le riunioni di redazione al telegiornale, e siamo rimasti positivamente sbalorditi di come abbia diviso in autonomia il riassunto per argomenti (Esteri, Cronaca, Sport). Altra cosa che abbiamo apprezzato moltissimo è che il dispositivo oltre ad essere ultra-portatile è molto discreto, sempre veloce nell’attivazione e registra in maniera perfetta anche riunioni molto affollate, in sale grandi o con tanti partecipanti.