DroneArt Show, a Milano arriva la danza dei droni

Per la prima volta in Italia, il DroneArt Show porta a Milano un format innovativo che trasforma il tradizionale concerto di musica classica in uno spettacolo immersivo. Un quartetto d’archi eseguirà dal vivo capolavori come Le Quattro Stagioni di Vivaldi e Il Lago dei Cigni di Čajkovskij, mentre il cielo sopra l’Ippodromo di San Siro si animerà con centinaia di droni che disegneranno figure poetiche in perfetta sincronia con le note.