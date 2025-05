ZWILLING XTEND, i nuovi piccoli elettrodomestici senza filo

ZWILLING presenta XTEND Cordless System, una linea di piccoli elettrodomestici da cucina che unisce potenza, autonomia e design in un formato completamente senza fili. Dotati di una batteria agli ioni di litio da 12V, i dispositivi XTEND – un frullatore a immersione, uno sbattitore elettrico, un aspirabriciole portatile e un caricatore compatto – offrono prestazioni comparabili a quelle dei modelli con filo, con in più una grande libertà di movimento. Il sistema è pensato per chi cerca efficienza, estetica e praticità in ogni gesto quotidiano in cucina.

Potenza e autonomia in un solo gesto

Il cuore del sistema è la batteria ricaricabile che assicura fino a 120 minuti di autonomia e si ricarica completamente in circa 90 minuti (o al 20% in soli 15 minuti con un adattatore da 30W). Il sistema di gestione intelligente della batteria (BMS) ottimizza le prestazioni e ne prolunga la durata, rendendo XTEND un alleato affidabile per ogni fase della preparazione: dalla miscelazione degli impasti alla pulizia finale. Ogni dispositivo è progettato per offrire il massimo della funzionalità: il frullatore a immersione con motore BLDC e funzione soft-start, lo sbattitore con tre velocità e accessori versatili, e l’aspirabriciole compatto con potenza superiore a 4000 Pa.

Design premiato, visione sostenibile

Firmati dai designer Matteo Thun e Antonio Rodriguez, i dispositivi XTEND combinano estetica minimalista, ergonomia e sostenibilità. Questo approccio ha portato il sistema a ottenere due tra i più prestigiosi riconoscimenti internazionali: l’iF Design Award 2025 e il Red Dot Design Award, che ne hanno premiato l’innovazione, la qualità costruttiva e l’impatto estetico.