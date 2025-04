Alle Assemblee Sinodali un'iniziativa di sostenibilità e innovazione

Prestige Group, leader da oltre dieci anni nel settore delle soluzioni tecnologiche con il “pallino” della sostenibilità, è stata l’azienda che ha supportato, dal punto di vista tech, le Assemblee Sinodali che si sono chiuse oggi a Roma, nell’Aula Paolo VI, in concomitanza con il Giubileo Universale della Chiesa Cattolica. Un evento di portata internazionale che ha visto la partecipazione di oltre mille persone.

“Enjoy Your Short term”

In linea con i principi di sostenibilità e innovazione, ci raccontano i responsabili dell’azienda, Dalila e Stefano Petrillo, “sono stati forniti ai partecipanti dispositivi ricondizionati, garantendo la massima sicurezza informatica grazie a sistemi di protezione all’avanguardia e diagnosi basate su tecnologie di intelligenza artificiale sviluppate internamente nei laboratori di intelligenza artificiale dell’azienda”. L’iniziativa si inserisce nel contesto dell’Anno Giubilare e ha avuto lo scopo "di promuovere un approccio responsabile e consapevole all’utilizzo delle tecnologie". I dispositivi ricondizionati forniti dall’azienda, in particolare, offrono prestazioni elevate e affidabilità, sono stati selezionati e certificati e, di conseguenza, hanno ridotto l'impatto ambientale favorendo un’economia circolare. Il programma “Enjoy Your Short term” si è avvalso del supporto delle reti Vodafone/Fastweb, partner del progetto. Un esempio concreto di come la tecnologia possa essere sostenibile e rispettosa dell’ambiente.