Pokémon GO City Safari, a Milano il primo evento live in Italia

Il più grande evento che un appassionato di Pokèmon Go non può mancare sta arrivando per la prima volta in Italia. Sarà Milano il teatro del City Safari dal 29 al 30 marzo prossimi. Un'occasione per tutta la community italiana di allenatori dei piccoli mostri, di celebrare il mobile game targato Niantic.

Si tratta di eventi live che trasformano le città in veri e propri parchi giochi, unendo decine di migliaia di giocatori che condividono la passione per la cattura dei Pokémon e l'esplorazione. E' l'occasione per stringere amicizie, scoprire nuovi Pokémon da aggiungere alla propria collezione e sperimentare nuovi modi di giocare esplorando le città scelte. Ad organizzare gli eventi ci pensa Niantic, azienda americana che sviluppa tecnologie basate sulla realtà aumentata. Tra i giochi di successo: Pokémon GO, Pikmin Bloom, Ingress ed Nba All-World .

A Milano il primo evento in Italia

L'appuntamento per tutti i fan di Pokèmon Go Safari è a Milano il 29 e 30 marzo. I biglietti per partecipare sono già in vendita, e possono essere acquistati su Pokemongolive.com e direttamente dall'app Pokémon GO. Il prezzo del biglietto è di 10 euro per ogni giornata di gioco. C'è anche il pacchetto cumulativo di due giorni al prezzo di 18 euro. I possessori del biglietto avranno anche accesso a bonus e premi aggiuntivi: maggiori possibilità di incontrare Pokémon Cromatici, fino a cinque scambi speciali al giorno in città, il 50% in meno di polvere di stelle negli scambi, moduli esca con durata fino a 4 ore e l'esclusivo souvenir Piccola Bussola regalato dal proprio compagno Pokémon. I bonus acquistati per il sabato saranno disponibili anche la domenica. Per le strade di Milano capiterà anche di imbattersi in Pokémon speciali come Mudbray, il Pokémon Ciuconiglio.

Durante l'avventura del City Safari ci saranno anche diversi stand Niantic - Pokémon GO , dove i giocatori potranno incontrare la community, fermarsi per raccogliere informazioni, fare una breve sosta e ritirare gadget.

Questi gli stand:

● PLB WORLD - Entertainment Hub: tra Piazza Gae Aulenti e la Stazione Centrale di Milano, in Viale Francesco Restelli 3, PLB WORLD è il luogo ideale per immergersi in esperienze uniche pensate per le passioni di tutti gli Allenatori e Allenatrici.

● Mondadori Duomo - situato nel cuore di Milano, in Piazza del Duomo, questo polo culturale offre una vasta gamma di esperienze ed eventi che lo rendono un luogo perfetto per gli amanti della letteratura e della cultura.

● Gallerie delle Carrozze, posizionata all’ingresso principale della stazione, questa location unica offre un mix di shopping e servizi che trasformano l’attesa in un’esperienza indimenticabile.