JBL: ecco le nuove casse portatili, per feste ed eventi

L’azienda specializzata in audio ha presentato tante novità che vanno ad aggiornare le linee già apprezzate dal pubblico: JBL Flip 7, JBL Charge 6, JBL PartyBox 520 e JBL PartyBox Encore 2

Tante le novità in casa JBL, che ha aggiornato le sue linee di casse musicali portatili JBL Flip e JBL Charge e dedicate alle feste e ai grandi eventi, le JBL PartyBox. Di seguito tutte le caratteristiche.

JBL Flip 7

JBL Flip 7 Rispondendo alle ultime tendenze sulle modalità di fruizione e alle richieste dei consumatori, l’azienda specializzata in audio ha riprogettato i suoi speaker più amati che, ora, promettono, sono in grado di offrire un suono ancora più potente e innovativo, grazie anche alla tecnologia proprietaria AI Sound Boost, che analizza la musica in tempo reale e ottimizza il driver dell’altoparlante senza distorsioni. Il nuovo JBL Flip 7, in particolare, è stato ridisegnato aggiungendo un cinturino e un moschettone intercambiabili. Assicura, anche grazie alla nuova tecnologia AI Sound Boost, bassi potenti senza distorsioni, mentre il nuovo tweeter migliorato con design a cupola offre suoni chiari e nitidi e anche volumi più elevati. Tra le novità anche un grado di impermeabilità e di resistenza alla polvere IP68, che protegge la cassa da schizzi d’acqua e polvere. Tra le altre caratteristiche una batteria fino a 16 ore di durata, Bluetooth 5.4 e protocollo Auracast per abbinamento con altri speaker compatibili. JBL Flip 7 è venduto nei colori nero, blu, bianco, rosso, mimetico, rosa e viola dal primo aprile al prezzo di 149,99 euro.

JBL Charge 6

Il nuovo Charge 6 JBL ha presentato anche il nuovo Charge 6: adesso è dotato di un cinturino da polso rimovibile e versatile ed è stato migliorato per rendere l’audio di alta qualità ancora più accessibile. Anche in questo caso sono presenti l’AI Sound Boost, un woofer migliorato per bassi ancora più profondi e il protocollo Auracast. JBL promette fino a 38 ore di batteria e, integrato, troviamo anche un powerbak USB-C per ricaricare altri dispositivi. JBL Charge 6 è disponbile dal primo di aprile nei colori nero, blu, bianco, rosso mimetico, rosa e viola a 199,99 euro.

JBL PartyBox 520

Le novità della serie Partybox Aggiornate anche le casse della serie JBL PartyBox che si caratterizzano per un suono potente, giochi di luce e connettività multi-speaker. Sono dotate di JBL Pro Suond e della tecnologia AI Sound Boost e sono in grado di ottimizzare l’output audio restituendo bassi dinamici e alti cristallini e un’ottima riproduzione della musica, sia al chiuso che all’aperto. Il nuovo PartyBox 520, l’ultimo arrivato della linea, è il più potente speaker a batteria della serie. È stato progettato per grandi eventi, ha un design resistente agli schizzi IPX4, un manico robusto telescopico, ruote più larghe e assicura fino a 15 ore di autonomia (le batterie, tra l’altro, sono sostituibili). Prezzo 799,99 euro, sarà disponibile da giugno.

JBL PartyBox Encore 2