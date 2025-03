Nuova Videcamera Advance di Netatmo, elegante e intelligente

Unica forse nel suo genere, la telecamera integra anche un otturatore meccanico che si chiude automaticamente quando il proprietario rientra in casa, per una maggiore privacy. L’otturatore si chiude e si apre da solo, in base alla geolocalizzazione dello smartphone degli abitanti della casa e, lo scrivevamo prima, in base al riconoscimento facciale. Sempre in tema di rispetto della privacy Netatmo assicura che il riconoscimento facciale e l’archiviazione dei video avvengono direttamente in locale nella videocamera e non in un cloud: solo lo smartphone associato sarà in grado di interagire col dispositivo, tramite una connessione crittografata.