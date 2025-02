Dreame H15 Pro, pulizia completa senza ostacoli

La qualità in assoluto che abbiamo apprezzato di più è che Dreame H15 Pro arriva ovunque. I classici aspirapolvere non riesco a coprire tutto, rimangono sempre degli spazi vuoti. Adesso è facile pulire bordi e angoli. Tutto merito del braccio robotico GapFree AI DescendReach. Le spazzole a doppio bordo e il raschietto del braccio lavorano in tandem per non lasciare macchie d'acqua, proteggendo i pavimenti delicati e assicurando la rimozione di ogni granello di sporco. Sembra quasi una ventosa che agguanta lo sporco lo tira dentro e come un tergivetro aspura l'acqua in eccesso.