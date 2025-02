Vasco Translator E1, auricolari che abbattono le barriere linguistiche

La tecnologia, basata su intelligenza artificiale, è in grado di distinguere le voci dai suoni in sottofondo, attraverso l'analisi delle gamme vocali, senza però profilare gli utenti, assicurano da Vasco. Le traduzioni sono piuttosto precise, il segreto è scandire bene le parole, e in cuffia l’audio di ritorno è nitido. Sui tempi di attesa, invece, si potrebbero apportare dei miglioramenti. In generale gli auricolari E1 targati Vasco sono un valido strumento per quando si viaggia o per chi lavora in ambienti internazionali.