Alexa+, Amazon rinnova il suo assistente vocale con l’AI generativa

Amazon ha annunciato Alexa+, la versione aggiornata del suo assistente vocale, che integra l’intelligenza artificiale generativa. Si tratta del più grande cambiamento per Alexa dal suo lancio sul mercato. Dopo settimane di indiscrezioni, la presentazione ufficiale del nuovo prodotto è avvenuta agli Spring Studios di New York

Con Alexa+, Amazon entra pienamente nella competizione per l’AI generativa con un prodotto pensato per l’uso quotidiano. L’aggiornamento introduce interazioni più fluide e la capacità di memorizzare le preferenze degli utenti, offrendo un servizio personalizzato per un utente o per una famiglia. A differenza di altri assistenti digitali basati sull’AI generativa, Alexa+ promette di distinguersi per la sua integrazione con servizi e dispositivi domestici. Questa caratteristica rappresenta un vantaggio, ma solleva anche interrogativi sulla gestione degli errori dell’AI, le cosiddette “allucinazioni”. Se Alexa+ dovesse commettere un errore, il suo legame con strumenti sensibili come carte di credito o elettrodomestici potrebbe avere conseguenze più serie rispetto a un assistente scollegato da questi sistemi.

Un aggiornamento atteso da tempo

L’aggiornamento di Alexa era atteso da tempo, soprattutto dopo la rivoluzione introdotta dai modelli di AI generativa come ChatGPT, iniziata a fine 2022. Alexa è stato uno dei primi assistenti vocali a diffondersi su larga scala, ma il suo funzionamento basato su comandi preimpostati ha iniziato a mostrare i suoi limiti rispetto ai sistemi capaci di conversazioni più naturali e contestualizzate. Con Alexa+, Amazon punta a colmare questo divario. Il servizio sarà disponibile negli Stati Uniti a partire da marzo 2025 e avrà un costo di 19,90 dollari al mese e sarà gratuito per i clienti Amazon Prime (che negli Stati Uniti ha un costo superiore rispetto all’Italia, di circa 180 dollari al mese). Non è ancora stata indicata una data di lancio di Alexa+ in Italia e non si conoscono dettagli sul suo prezzo.