Apple Tv sbarca su smartphone e tablet Android

L’app di Apple TV è disponibile per il download da Google Play sui dispositivi mobili Android come smartphone e tablet. Ad annunciarlo la stessa Apple, che spiega che “chi usa Android potrà da oggi accedere al ricco catalogo di film e serie Apple Original di grande successo su Apple TV+, oltre a MLS Season Pass per seguire la Major League Soccer americana”.

Le caratteristiche dell'app Android

La nuova app di Apple TV è stata sviluppata da zero per offrire, ci spiegano, un’interfaccia familiare e intuitiva. Le principali funzioni includono “Continua a guardare” che consente all’utente di riprendere la visione da dove l’aveva interrotta (su qualsiasi dispositivo), e Watchlist, per tenere traccia di tutto ciò che si vorrà guardare il futuro. Possibile anche scaricare film e serie da guardare offline, ad esempio se si parte per un lungo viaggio in aereo. Tramite il proprio account di Google Play sui dispositivi mobili Android e su quelli compatibili con Google TV ci si può direttamente abbonare, prevista anche una prova gratuita di sette giorni.