Amazon, ecco il primo negozio fisico in Italia: Parafarmacia & Beauty

Specializzato in prodotti per la bellezza e la cura della persona, apre oggi a Milano in piazzale Cadorna. All’interno è possibile ottenere consulenza e acquistare articoli delle migliori marche, compresi farmaci da banco e parafarmaci. L’abbiamo visitato in anteprima

Si chiama Amazon Parafarmacia & Beauty ed è il primo negozio fisico di Amazon aperto in Italia, a Milano, dedicato ai prodotti per la bellezza e la cura della persona. Apre oggi, 12 febbraio 2025, e l’abbiamo visitato in anteprima.

Una postazione "Place&Learn"

Come funziona All’interno del negozio è possibile esplorare “una curata selezione di prodotti di bellezza e cura della persona dei migliori marchi”, ci spiegano, grazie ad addetti in grado di fornire consigli e consulenze e anche strumenti tecnologici innovativi; inoltre sarà possibile acquistare farmaci da banco e parafarmaci. Spiega Giorgio Busnelli, vice presidente Categorie Largo Consumo di Amazon in Europa: “Abbiamo progettato questo negozio per avvicinarci ancora di più ai nostri clienti e garantire un’esperienza innovativa, che unisce tecnologia all’avanguardia e consulenza da parte di esperti”. Cuore del negozio, un’esposizione di prodotti per la bellezza e la cura della persona. Innovative e interessanti, a nostro avviso, le postazioni “Place&Learn”, grandi schermi interattivi che permettono ai clienti di conoscere meglio i prodotti di loro interesse: basta prendere una confezione da uno scaffale,, poggiarla davanti allo schermo e subito è possibile ottenere informazioni su caratteristiche, ingredienti, modalità e consigli di utilizzo.

Lo "specchio magico" nel Derma Bar

Il Derma Bar Il Derma Bar è invece un’area dove i clienti possono effettuare gratuitamente l’analisi digitale della propria pelle attraverso una sorta di “specchio magico” che grazie all’intelligenza artificiale analizza il volto e in pochi secondi indica l’età della pelle. Non solo, dà un punteggio anche a tutti gli eventuali problemi della pelle, come disidratazione, punti neri, texture, pori, borse occhi, occhiaie. Una volta effettuata l’analisi è possibile ricevere consigli da parte di esperti. All’interno del Derma Bar anche diverse postazioni dotate di lavandino che permettono di provare nuovi prodotti, sempre accompagnati dagli esperti. Il negozio offre anche la possibilità di acquistare farmaci da banco e prodotti di parafarmacia: i clienti possono ottenere assistenza, informazioni e consulenze direttamente dai farmacisti.

Amazon Parafarmacia & Beauty è in piazzale Cadorna 4 a Milano