4 videogiochi: Civilization 7, Tales of Graces, Citizen Sleeper 2

4 videogiochi questo mese vi presenta quattro titoli interessanti: Sid Meier's Civilization 7, Tales of Graces f Remastered, Citizen Sleeper 2 e Dynasty Warriors Origins. Ecco le nostre impressioni

Sid Meier's Civilization 7 E' tornato e in grande stile Sid Meier's Civilization 7. Si tratta di un nuovo capitolo della serie strategica che da sempre affascina i videogiocatori. Nei panni di un leader bisogna far evolvere il popolo, dalla preistoria fino alla conquista dello spazio. Ci saranno terre da conquistare, da esplorare e da difendere. Questa volta la sfida si svolge in tre epoche: Antica, delle Esplorazioni e Moderna. La storia è sempre affascinante ma giocare non è semplice, soprattutto per chi si approccia per la prima volta. E presto si potrà giocare anche con il visore.

Sid Meier's Civilization 7

Tales of Graces f Remastered Dopo 13 anni, torna a far parlare di sè, Tales of Graces f Remastered. Un gioco di ruolo targato Bandai Namco, molto delicato e in stile cartone giapponese con bellissime e tranquille ambientazioni. Nei panni di Asbel, Richard e Sophie, a colpi di duelli, bisognerà proteggere Ephinea. Il game play è molto fluido e soprattutto intuitivo.

Tales of Graces f Remastered

Citizen Sleeper 2 Gioco di ruolo e racconto interattivo, è arrivato il nuovo capitolo della saga Citizen Sleeper 2. In un paesaggio fantascientifico, si gioca nei panni di uno Sleeper: una sorta di androide in fuga da una corporazione e una gang criminale. Storia molto particolare, intense le musiche che forniscono un grande impatto al game. Un titolo tutto da scoprire che cerca anche di far riflettere su tematiche come potere, etica e solidarietà.

Citizen Sleeper 2

Dynasty Warriors Origins Azione è la parola d'ordine in Dynasty Warriors Origins, il nuovo capitolo della serie di musou. Ci si dovrà imbattere in combattimenti uno contro mille. La storia si svolge in Cina e il misterioso eroe dovrà vedersela con generali ed eserciti agguerriti. Ambientazioni molto belle con scenari che cambiano anche in base alle condizioni climatiche.