“THAT’S MAGIC”, HONOR presenta la nuova Serie Magic7

Dal palco Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager del brand, ha condiviso i successi del biennio 2023-2024 annunciando piani “ambiziosi” per il 2025 e evidenziando come il marchio abbia consolidato la propria presenza sul mercato implementando e migliorando le funzionalità tecnologiche dei dispositivi al fine di raggiungere una quota di mercato sempre più ampia. Oltre ai prodotti è stato presentato anche il nuovo Country Manager dell’azienda, Lucas Man Tang, che ha sottolineato come “gli obiettivi che si è posta HONOR riflettono l’ambizione del brand di continuare ad innovare e a offrire soluzioni tecnologiche all’avanguardia che rispondano alle richieste di un pubblico sempre più esigente”. Furcas ha poi sottolineato come l’Italia sia il Paese europeo dove più HONOR ha venduto negli utlimi anni.

I nuovi prodotti

Dicevamo dei nuovi prodotti, che vi presenteremo in maniera approfondita nelle prossime settimane. Punta di diamante è certamente il nuovo smartphone Magic7 Pro: ha tante funzionalità di intelligenza artificiale per (ad esempio) portare al limite le capacità di zoom, migliorare i ritaratti, eliminare elementi di disturbo dalle foto o tradurre al volo testi, audio e video in qualsiasi lingua del mondo. Uno smartphone equipaggiato con il nuovo chip Snapdragon 8 Elite a 3 nanometri che integrerà anche un’app molto interessante in grado di aiutarci a capire se una fotografia o un video sono reali o sono dei falsi generati dall’intelligenza artificiale. Abbiamo accennato prima agli altri prodotti: il “fratello minore” Magic7 Lite (che già sta performando bene in termini di vendite), il nuovo smartwatch Watch5 con funzionalità dedicate alla salute e una super-batteria che promette 15 giorni di autonomia. E poi ancora: le cuffie Earbuds Open in stile “aperto” che non cadono neanche durante le attività fisiche più intense, il tablet Pad V9 con un display ultra-fluido con frequenza di aggiornamento a 144 Hz, 6 millimetri di spessore e una mega-batteria da 10mila mAh. Infine, un laptop che si annuncia molto interessante, il Magicbook Art 14 con un display touch a 120Hz dal peso di un kilo e uno spessore di un solo centimetro.