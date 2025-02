ENGWE presenta Mapfour N1 Air e Pro, bici hi-tech per pendolari

Due modelli sotto i tremila euro leggeri, potenti e ideali per i pendolari urbani, ma non solo. Ecco tutte le caratteristiche appena annunciate

Ne avevamo parlato alcune settimane fa su queste pagine , adesso ENGWE, azienda famosa per le sue biciclette elettriche, ha presentato ufficialmente la nuova linea Mapfour dedicata al mondo dei pendolari urbani. Due i modelli, N1 Air e N1 Pro, che si annunciano molto interessanti, progettati per offrire un trasporto economico, sano e sostenibile.

La nuova Mapfour N1 Air viene definita da ENGWE “la migliore bici elettrica da città leggera e in carbonio sotto i 3.000 euro” (anche se il prezzo finale non è ancora stato comunicato). Si tratta di una bicicletta ideale per tutti quei ciclisti urbani che cercano un modello elettrico leggero: pesa infatti solo 15,6 kili perché ha un telaio in fibra di carbonio stampato in un unico pezzo (11 volte più resistente e rigido dell’alluminio) che pesa solamente 1,28 kg, più o meno lo stesso peso - fanno sapere dalla casa madre - di due iPad Air. L’autonomia si annuncia molto buona, 100km grazie a una batteria da 10 Ah Samsung rimovibile. A bordo è presente poi un sistema antifurto intelligente (anche della batteria) con tracciamento mobile integrato, avvisi di anomalie sulla bici e notifiche automatiche di emergenza SOS.

Mapfour N1 Pro, la più potente

Per coloro che esigono le massime prestazioni c’è poi la N1 Pro che è stata ribattezzata “la bicicletta elettrica da città in carbonio più potente e sicura sotto i 3.000 euro”: ha un motore centrale da 250W con 80 Nm di coppia che rende le pendenze ripide senza sforzo, per un utilizzo anche extraurbano. Ha un telaio in carbonio Trek-Grade resistente e fluido. Anche in questo caso batteria rimovibile con capacità di ricarica rapida e protezione contro i furti; la ricarica impiega un’ora e mezza. Anche sulla N1 Pro troviamo una tecnologia antifurto intelligente con geofencing, sblocco Bluetooth e localizzatore. Il prezzo definitivo non è stato ancora annunciato.

Per celebrare l’uscita di queste due nuove biciclette super tecnologiche ENGWE ha organizzato un concorso dal 26 gennaio al 23 febbraio che dà ai partecipanti la possibilità di vincere una N1. Le prenotazioni delle nuove Mapfour inizieranno il 24 febbraio.