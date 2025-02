Rowenta X-Clean 10: la rivoluzione nella pulizia domestica senza fili

Nonostante le numerose qualità di un prodotto che – una volta provato - diventerà un must have per le pulizie in casa, un aspetto migliorabile dell’X-Clean 10 è la sua rumorosità. Durante il funzionamento, il dispositivo produce un livello di rumore superiore a quello di alcuni concorrenti, il che potrebbe risultare fastidioso per chi desidera utilizzarlo in orari serali o in presenza di bambini piccoli. Sebbene non sia eccessivamente rumoroso, un’ulteriore ottimizzazione in questo senso sarebbe apprezzata dagli utenti più sensibili ai suoni. Il prezzo consigliato è di 680 euro ma online si trova anche a meno.