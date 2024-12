Rowenta Hair Therapist, la spazzola che ripara i capelli con il vapore

Il tempo necessario per “una cura di bellezza” dei propri capelli varia tra i 3 e i 10 minuti, una volta al giorno per il primo mese e due volte a settimana per il secondo mese. Spazzolando i capelli dall’alto in basso, dalle radici alle punte, abbiamo constatato fin da subito un incremento in termini di lucentezza e morbidezza del capello.