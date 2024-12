La novità che però più ci ha entusiasmato durante la presentazione alla stampa del nuovo marchio si chiama IMIKI Myvu AR Smart Glasses. Si tratta di occhiali intelligenti in grado di “aumentare” le informazioni presenti davanti ai nostri occhi con delle grafiche discrete monocromatiche (appaiono in verde) che mostrano traduzioni in tempo reale, trascrizioni dell’audio in entrata, informazioni e navigazione durante un tragitto, possibilità di leggere le notifiche. Utile a nostro avviso la funzione “gobbo”, che permette di far scorrere un testo davanti ai propri occhi senza che gli altri se ne accorgano, utile ad esempio durante una conferenza o una relazione. Gli occhiali, ci spiegano, sono personalizzabili grazie alla possibilità di integrare lenti aggiuntive, sia da sole che graduate, e sono disponibili in tre colorazioni.

ECCO COME FUNZIONANO I MYVU AR SMART GLASSES: VIDEO