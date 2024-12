Spazzolini elettrici, igiene orale al top con la tecnologia Oral-B io

L'igiene orale è un fattore importantissimo - e spesso sottovalutato - per prevenire patologie ben più gravi. Una corretta routine quotidiana con l'utilizzo di uno spazzolino elettrico - meglio ancora se supportato dall'AI - ma anche una attenzione particolare a buone norme di spazzolamento e di alimentazione possono davvero costituire la svolta per una migliore salute generale. Ecco come

Una corretta igiene orale è alla base del nostro quotidiano. Ma come possono uno spazzolino elettrico intelligente, una corretta alimentazione e alcune buone pratiche aumentare la nostra salute? Con Denise Calzolari, igienista dentale (molto seguita anche sui social con il suo profilo Instagram Wonder Denny) e Paola Mulas, Communications Director Oral-B, abbiamo provato a capire come gli spazzolini elettrici con tecnologia iO di Oral-B possano dare un concreto supporto con dispositivi come Oral-B iO Series 10. Infatti, grazie alla testina tonda che avvolge ogni singolo dente, il motore magnetico e le setole microvibranti di Oral-B iO Series 10, garantiscono una pulizia 5 volte superiore lungo le gengive rispetto agli spazzolini manuali per prevenire la formazione di tartaro. Ma non solo: grazie a un sensore supportato dall’intelligenza artificiale che monitora sei diverse zone della bocca e traccia con precisione le superfici dei denti, fornisce indicazioni precise per una pulizia completa e bilanciata in base ai nostri obiettivi e preferenze, migliorando la salute dentale complessiva come un vero e proprio “coach della pulizia”.

Spazzolino elettrico: efficacia, sicurezza, semplicità "Quando si pensa allo spazzolino elettrico, le tre parole che lo vanno a definire sono sicurezza, efficacia e semplicità. Semplice perché, come spiego al paziente, non deve imparare niente dato che lo spazzolino elettrico nel suo funzionamento ha già insito il movimento perfetto: basta solo accompagnare lo spazzolino all'interno del cavo orale" spiega l'igienista dentale Denise Calzolari. Modalità e tempistiche chiare, dunque poiché lo spazzolino elettrico iO 10 con il suo caricatore intelligente iO Sense personalizza la spazzolatura con un riscontro in tempo reale, guidando per una perfetta applicazione, tempo e pressione di spazzolatura per una pulizia senza sforzo. "E poi c'è una totale consapevolezza della forza da imprimere in fase di spazzolamento, ad esempio, grazie al feedback fornito dalla luce verde o rossa del device. Questo evita di essere troppo aggressivi con le nostre gengive o apportare lesioni alla smalto, tutto è studiato per una performance impeccabile". Il timer visivo di Oral-B iO serie 10, infatti, fornisce una guida personalizzata per raggiungere il miglior livello di pulizia tenendo traccia della durata di ogni sessione di spazzolatura, così da far sapere quando i denti sono stati spazzolati per due minuti. Le emoticon sul display comunicano se l’obiettivo è stato raggiunto. Leggi anche Oral-B aggiorna il suo spazzolino elettrico iO: ecco iO Series 10

Una corretta igiene orale aiuta a proteggerci da patologie più gravi, ecco perchè Sono molteplici le problematiche - spesso sottovalutate - cui il paziente che non faccia una buona igiene orale può andare incontro. "Il rischio più grosso" - spiega l'igienista dentale Denise Calzolari - "rimane quello del non aver lavorato in maniera efficace sulla nostra igiene orale. E, di conseguenza, non aver rimosso la placca, la regina di tutti i mali all'interno del cavo orale e causa di tutte le malattie della bocca. Mi riferisco alle carie, partendo dalla demineralizzazione, e arrivando al buco vero e proprio. Ma anche a tutte le patologie dei tessuti di supporto e della gengiva, a partire dalla gengivite sino alla parodontite". Ad oggi abbiamo una letteratura molto ampia che descrive la correlazione e patologie più gravi. "Anche una banale infiammazione dentale - continua Calzolari - può influire negativamente su patologie sistemiche, cardiovascolari, ictus. Ci può essere influenza anche su Alzheimer e diabete, è tutto collegato al cavo orale". Tuttavia, esistono "buone pratiche" che possono diventare fondamentali ogni giorno per una corretta igiene orale: "Lavarsi i denti al mattino almeno dopo la colazione e prima di andare a dormire. Pulire prima gli spazi interdentali con filo interdentale e scovolino, poi spazzolino elettrico con un p-size (il quantitativo dimensionale di un pisellino) di dentrificio al fluoro e mantenerlo sui denti il più a lungo possibile, sputando e non sciacquando subito (o se proprio si sente l'esigenza, meglio sciacquare con colluttorio). Mantenere più a lungo il dentifricio nel cavo orale, insieme all'azione combinata con la saliva, aumenta i benefici della igienizzazione". Anche l'alimentazione, infine, gioca un ruolo nella buona salute del cavo orale. "Siamo quello che mangiamo e seguire una dieta mediterranea apporta tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno. Ed evitare, ad esempio, che una carenza di vitamina C vada a modificare la produzione di collagene, utili anche ai nostri denti e alle gengive. Meglio poi evitare di eccedere con i carboidrati semplicie che, con i loro zuccheri, diventano i principali nutrienti dei batteri". Leggi anche Da Oral-B arriva iO, lo spazzolino elettrico del futuro

Le buone (e cattive) abitudini degli italiani sull'igiene orale Ma come sono messi gli italiani a corretta applicazione della quotidiana igiene orale? Paola Mulas, Communications Director Oral-B spiega come "gli italiani insieme a spagnoli e francesi sono i peggiori nell'utilizzo dello spazzolino da denti e in generale, nell'igiene orale. I migliori paesi sono i paesi nordici - Finlandia, Svezia, Norvegia e Olanda - perchè lì c'è un sistema di servizio sanitario che agevola, gratuitamente, le visite e, di conseguenze, l'educazione". Quello che spesso manca, però, a monte è anche una corretta routine di pulizia. "Imprimiamo troppa o troppa poca forza" continua Paola Mulas "spesso lavandoci i denti in maniera distratta e trascurando angoli della bocca, come i molari. Inoltre, siamo uno dei Paesi dove si usa meno lo spazzolino elettrico, che ci supportrebbe nel compiere le azioni corrette. Spesso si lamenta la scara praticità di portarlo dietro in viaggio o si teme sia troppo aggressivo sui denti. Una falsa credenza, considerando che i device Oral-B - dal top iO10 ai modelli base, combinano micro-vibrazioni delicate con una testina rotonda ispirata a quella dei dentisti, per una sensazione di pulizia purificante professionale ogni giorno. Stiamo lavorando quotidianamente per creare spazzolini sempre migliori, come quello che arriverà a Marzo 2025. E, più in generale, crediamo che uno spazzolino elettrico sempre più semplice ed intutivo potrà promuovere una migliore condotta in tal senso.