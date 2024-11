VAIA People, le basi di ricarica con il legno danneggiato dal bostrico

La BCorp trentina, incentrata sull’economia circolare, le persone e la natura e famosa per aver creato, in occasione della tempesta Vaia del 2018, un amplificatore con il legno recuperato, presenta tre nuovi prodotti dedicati alla ricarica di smartphone, cuffiette e Apple Watch

Ci eravamo già occupati dell’azienda in occasione del lancio di VAIA Cube, amplificatore creato a partire dal legno recuperato dalla tempesta Vaia, che colpì il Triveneto nel 2018, danneggiando 40 milioni di alberi. Adesso la BCorp trentina, che si pone l’obiettivo di rigenerare i territori e le comunità locali “attraverso un modello di economia circolare che mette al centro persone e natura” torna a far parlare di sé con VAIA People, tre prodotti in legno per la ricarica dei dispositivi elettronici.

VAIA People: che cos’è e come funziona Si tratta di tre prodotti di forma simile ma di dimensioni diverse ricavati con il legno danneggiato dal bostrico, un insetto che colpisce gli alberi e che, si presume, arriverà a danneggiarne circa 100 milioni da qui ai prossimi anni, ci spiega Federico Stefani, co-founder e Ceo di VAIA. Dicevamo tre prodotti: un supporto per la ricarica dello smartphone, un supporto per la ricarica delle cuffiette e uno per l’Apple Watch. I VAIA People sono disponibili per l’acquisto in set da due o tre pezzi.

VAIA People nel dettaglio I tre supporti vengono realizzati in legno di abete da artigiani locali della Val Brembilla, nel Bergamasco, e sono stati sviluppati in collaborazione con 200 studenti della Scuola Italiana Design. La figura richiama l’immagine stilizzata di tre persone. VAIA People per smartphone ha un inserto in due varianti (legno naturale e colorato). VAIA People per auricolari è una versione più compatta che permette anche di ricaricare smartphone di dimensioni ridotte. VAIA People per smartwatch, infine, integra un braccio cilindrico asimmetrico inserito nel corpo principale che consente di avvolgere il cavetto per la ricarica e può anche essere ruotato, per posizionare lo schermo a un’angolazione comoda e visibile. La confezione da due VAIA People costa 144 euro, quella da tre pezzi 196.