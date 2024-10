L’8 e il 9 ottobre su Amazon torna la Festa delle Offerte Prime

Sono centinaia di migliaia le offerte dedicate ai clienti Prime per risparmiare in anticipo sullo shopping natalizio, con possibilità di risparmio su marchi popolari, del Made in Italy o delle PMI

Martedì 8 e mercoledì 9 su Amazon torna la Festa delle Offerte Prime. Una festa che anticipa poi i tradizionali giorni del Black Friday, previsti per fine novembre, con cui il gigante dell’e-commerce dà il via alla lunga stagione di acquisti pre-natalizi. Lo shopping di Natale su Amazon dunque inizia l’8 ottobre, con un’ampia selezione di prodotti scontati in tante categorie.

Dove è possibile risparmiare durante la Festa

Dalla cucina all’apparecchiatura della tavola, dagli alcolici ai prodotti intelligenti per la casa connessa, dall’abbigliamento ai giocattoli, dai prodotti per l’igiene personale agli elettrodomestici sono moltissime le offerte che gli utenti Prime potranno trovare sugli scaffali, virtuali, del sito, per provare a risparmiare in anticipo sullo shopping natalizio. Tra l’altro, ricordano da Amazon, chi non è iscritto a Prime può iscriversi il giorno stesso e, se idoneo, iniziare un periodo gratuito di 30 giorni e approfittare, di conseguenza, delle offerte previste l’8 e il 9 ottobre.