Amazon Prime Day, 16 e 17 luglio tornano le giornate di sconto

Tornano gli Amazon Prime Day, evento arrivato alla decima edizione con cui il colosso dell’e-commerce offre per due giorni centinaia di migliaia di offerte su un’ampia selezione di prodotti in tutte le categorie in esclusiva per i clienti Prime. E per l’occasione Amazon ha annunciato un accordo con la Regione Puglia per sostenere le imprese del territorio.

Prime Day: gli orari

Prime Day prenderà il via alle 00.01 del 16 luglio per terminare alle 23.59 del 17. I clienti, spiegano da Amazon, avranno la possibilità di acquistare prodotti in offerta di grandi marchi oltre ad accedere a migliaia di offerte sui prodotti Made in Italy.