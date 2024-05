TCL punta su televisori sempre più grandi: ecco il nostro 115 pollici

L’azienda, che sponsorizza anche la Nazionale Italiana di Calcio, punta su tv dal grandissimo polliciaggio. Ecco tutte le novità della stagione 2024

Vivere in casa l’immersività del grande (grandissimo) schermo, ricreando l’esperienza del cinema o di un grande evento sportivo. TCL continua a puntare sui televisori dai grandissimi polliciaggi presentando la nuova linea di prodotti per il 2024, puntando su un dispositivo da ben 115 pollici e continuando a rafforzare la propria presenza nel campo delle tv sopra i 70 pollici, per cui - ci racconta Nicola Micali, Senior Go To Market Manager di TCL Italy - si stima complessivamente per il 2024 una vendita di quasi centomila pezzi in tutta Italia, numero tre volte superiore rispetto a quelli raggiunti negli anni precedenti. Uno dei televisori più grandi al mondo arriva in Italia Protagonista assoluto della presentazione dei nuovi prodotti TCL, il nuovo TV QD-Mini LED da 115 pollici con Google TV e sistema audio Onkyo 6.2.2. Presenta una tecnologia Mini LED di controllo oltre 20mila zone, pannello a 144 Hz e luminosità di picco di ben 5.000 nit. Durante il nostro primo contatto abbiamo potuto osservare immagini ricche, nitide e ben contrastate e neri molto profondi. Presente un doppio subwoofer integrato e un sistema audio spaziale a 365 gradi. Prezzo da vero campione: 23.999 euro.

Il televisore QD-Mini LED 98C855 da 85 pollici

La carica dei 98 pollici Dicevamo schermi molto grandi: da TCL ecco l’aggiornamento dei modelli da 98 pollici: dotato di tecnologia Quantum Dot, il C65 è in grado di mostrare in maniera realistica oltre un miliardo di tonalità di colori. Anche in questo caso presente un buon sistema Hi-Fi, 2.1 firmato ONKYO; prezzo interessante: siamo sotto ai 2.500 euro. Di ottima qualità - lo abbiamo verificato durante la nostra prova - anche il TV QD-Mini LED 98C855: è dotato di oltre duemila zone di local dimming e anche in questo caso è presente un buon sistema audio: si tratta di un ONKYO 2.2.2 Hi-Fi da 120W con tecnologia DTS Virtual:X. Prezzo intorno ai 5.000 euro.

I condizionatori FreshIN 2.0 di TCL