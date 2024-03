Nasce a Milano Xiaomi Café: la nostra visita in anteprima

Definito uno “smart life hub”, permetterà al marchio di aprirsi ancora di più ai cittadini e ai turisti che affollano il centro di Milano, che potranno sorseggiare un caffè o un aperitivo e conoscere gli ultimi prodotti dell’azienda cinese

Al piano principale uno spazio per prendere un caffè, bere un aperitivo, pranzare, lavorare o semplicemente chiacchierare. Al piano -1 una sorta di salotto in cui provare i prodotti del brand, testarli, conoscerli meglio in un ambiente intimo e riservato. Apre in centro a Milano Xiaomi Café, uno “smart life hub” - così stato ribattezzato - in cui unire l’esigenza di prendere un caffè o fare una pausa alla possibilità di scoprire prodotti innovativi del marchio cinese.

L'interno del Xiaomi Café a Milano

Una modalità innovativa per raccontare il marchio “Cercavamo una modalità diversa per raccontare il nostro brand - ci spiega Andrea Crociani, marketing manager di Xiaomi Italia - e soprattutto per raccontare ancora meglio i nostri smartphone, venduti nel mondo in oltre 600 milioni di pezzi, e i nostri dispositivi connessi come tv, tablet, purificatori e altri oggetti per la smart home, venduti in oltre 700 milioni di pezzi. E abbiamo avuto l’idea uno spazio aperto al pubblico per avvicinarci ai clienti ed essere centrali all’interno di una città innovativa come Milano”. L’azienda - che al Mobile World Congress di Barcellona ha appena presentato la sua nuova piattaforma Human x Car x Home, con al centro il nuovo software Xiaomi HyperOS - punta a tenere l’essere umano al centro dei propri prodotti, a cui si è aggiunta da poco - ma non sappiamo quando e se arriverà in Europa - anche un’automobile elettrica.

"Dots", il menu è composto da pietanze di forma tonda