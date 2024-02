Echo Hub, il nuovo centro di controllo della casa intelligente

Abbiamo provato in anteprima il nuovo prodotto proposto da Amazon per il controllo della casa intelligente: una sorta di tablet attraverso cui controllare gli oggetti della casa connessa tra cui luci, tapparelle, serrature, telecamere. Ecco tutti i dettagli

Echo Hub è una sorta di tablet con schermo touch da 8 pollici: Amazon consiglia di appenderlo al muro, e infatti nella confezione sono presenti il supporto e le viti. Il “tablet” va alimentato (quindi se non è possibile nascondere il filo dietro al muro, meglio trovare un posto con una presa di corrente vicino). Volendo però - ed è quello che abbiamo fatto noi, non avendo possibilità di bucare il muro - è possibile anche installarlo su un tavolo o su una libreria: peccato che il supporto sia venduto separatamente e non è incluso nella confezione. Echo Hub è un pannello di controllo per oggetti smart e di sicurezza che permette di gestire in maniera semplice e veloce, con un solo tap sullo schermo, luci, tapparelle, serrature, termostati, telecamere, sensori, allarmi. Questo grazie alla compatibilità con tutti i principali standard del settore, tra cui Zigbee, Thread, Bluetooth e Matter: Amazon parla di oltre 140mila oggetti connessi. Per di più è un dispositivo con Alexa integrato: è dunque possibile anche fare domande all’assistente o chiedere di riprodurre musica. Attraverso il browser Silk si possono poi visualizzare siti web, avviare video streaming in diretta (ad esempio quello di Sky TG24) ed è possibile lasciare post-it ad altri abitanti della casa.

È il centro di controllo della casa intelligente, con Alexa dentro. Arriva in Italia Echo Hub , pennello intelligente di Amazon ideale da appendere al muro per controllare la casa smart. Lo abbiamo provato in anteprima, ecco come funziona.

La nostra prova

La configurazione è semplicissima e se in casa sono presenti altri prodotti con Amazon Alexa risulta davvero “naturale”. Echo Hub utilizza una tecnologia a infrarossi per rilevare quando l’utente si trova nelle vicinanze, così da passare da una schermata “screensaver” che mostra l’orologio o le foto di famiglia, alla schermata di controllo della casa. Abbiamo trovato utile poter impostare dei preferiti da tenere sempre in home (ad esempio il controllo delle telecamere oppure una “routine” che quando rientriamo in casa alza tutte le tapparelle, accende le luci dell’ingresso e disattiva l’allarme smart); utile anche (per esempio per chi ha un giardino) poter visualizzare i feed video in arrivo dalle telecamere di sicurezza, come se ci si trovasse in una piccola “centrale operativa”.

Disponibilità e prezzi

Abbiamo trovato Echo Hub un prodotto molto stabile, semplice da usare (anche per chi è poco esperto di smart home) e lo riteniamo un prodotto utile per chi ha una casa grande con tanti prodotti connessi. Il prezzo di Echo Hub è di 199,99 euro e a parte è possibile acquistare degli accessori decorativi (bianco, legno chiaro e metalizzato), così come la base di supporto da tavolo.

Pro e Contro

PRO

Pannello di controllo della casa intelligente semplice e comodo da usare

Compatibile con migliaia di oggetti smart

CONTRO