Zen Hybrid Pro SFXI, cuffia a lunga durata e versatile

Sul mercato troviamo ben 3 versioni: le Pro, le Pro Classic e le Pro SFXI. Per NOW abbiamo testato le Zen Hybrid Pro SFXI. Sono delle cuffie che nascono per il mondo del game ma in realtà vanno benissimo per musica, tv, lavoro e per fare sport

Autonomia lunghissima e versatilità. Queste le caratteristiche principali della nuova linea di cuffie Creative: le Zen Hybrid Pro. Sul mercato troviamo ben tre versioni: le Pro, le Pro Classic e le Pro SXFI. Per NOW abbiamo provato le Zen Hybrid Pro SFXI.

Non solo per gamer

Sono delle cuffie che nascono per il mondo del game ma in realtà vanno benissimo per musica, tv, lavoro e per fare sport. Quando si indossano sono molto comode e il suono lo abbiamo trovato molto coinvolgente e senza disturbi. Non manca la cancellazione attiva del rumore ibrida e la modalità ambiente. Una cosa che abbiamo apprezzato è che queste cuffie permettono di ascoltare lo stesso contenuto su più dispositivi. Ad esempio due amici possono guardare un film collegando due cuffie e sentendo lo stesso audio. Si tratta del low energy audio, una tecnologia wireless che migliora le prestazioni del suono ed estende anche la durata della batteria. queste cuffie infatti possono durare fino a 100 ore. Per utilizzare questo sistema occorre collegare il trasmettitore BT-L4 incluso nella confezione.

Le Zen Hybrid Pro SFXI si possono sintonizzare sui flussi audio pubblici, permettono di ascoltare l'audio dagli schermi delle tv situate ad esempio nei musei. Nella confezione troviamo anche un microfono boom rimovibile per una migliore rilevazione e chiarezza della voce, per una chat in gioco più chiara. Nei padiglioni troviamo delle luci a led RGB che si possono personalizzare tramite l'app Creative. Il costo delle Creative Zen Hybrid Pro SFXI è di quasi 140 euro.